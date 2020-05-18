美國理髮店重開　女髮型師自願加班　神秘豪客大額貼士暖爆全店

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美國一家髮型屋受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）衝擊，暫停營業2個月，近日再度開張的第一天迎來一名慷慨的神秘客人，當天設計師Ilisia Novotny雖然再15分鐘就能下班，且店內幾乎滿座，她仍然盡力為一名神秘客人服務，想不到該名客人離開前，竟給了她2500美金作為小費，該名神秘客人共給了店家5800美金。

根據霍士新聞網絡報道，美國一間髮型屋在暫停營業後第一天開張時，店內幾乎客滿，設計師Ilisia Novotny再15分鐘就能下班，當時走進了一名男客人，她仍協助安排，由自己為他服務。

為了服務這名客人，Ilisia自願加班，剪完頭髮後該名客人竟給了她2500美金作為小費，她驚訝地不斷詢問：「您確定嗎？」並感動的給客人一個大大擁抱（點圖放大瀏覽）：

不只如此，店家表示，該名客人還給了櫃台店員愛爾康500美金的小費，愛爾康直言「我承認我差點哭了」，另外男客人還給了經理1000美金，再提供18位員工每人100美金的小費，還包括當日沒有工作的員工。

該名慷慨的男客人臨走前特意表示「我沒有搞錯」，讓在場的人都又驚又喜，Ilisia表示，真的很感謝他，對他們而言是意義非凡，甚至無法用言語形容。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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