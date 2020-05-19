近月疫情開始受控，歐洲各國政府開始放寬限制措施，研究未來開放邊境的時間表。禁閉在家超過一個月，民眾逐漸重獲自由。不過，有受訪醫護擔心，疫情未息，各界的鬆懈心態或會引致抗擊疫情的第二波疫情出現…… 此為【全球醫護故事】系列報道之二

封城令近日陸續放寬，部分國家的民眾終於可以重回教堂，惟仍需保持社交距離。（AP）

3月9日，因應國內疫情失控，意大利實施全國封城。3月中開始，法國、德國、西班牙、匈牙利等國先後關閉邊境，以及實施不同程度的居家隔離、限制出行等臨時封鎖措施；3月27日，英國首相約翰遜（Boris Johnson）向外公布確診新冠肺炎，震驚全球。當時，全球因新冠肺炎死亡人數已超過3萬人。病毒肆虐四大洲，人人自危，以自由先稱的歐洲社會，開始祭出超乎想像的「限制令」。

以自由先稱的歐洲國家因應疫情，祭出超乎想像的「限制令」。（Getty Images）

不得不受限的自由

「這搞什麼鬼！花數小時排隊才能進入超級市場？在法國這裏，永遠不會發生這回事！」來自法國的醫護Pauline Wolf回憶道。那時，意大利實施全國封城後，法國政府內部醞釀應否跟隨封城。

最初，當各國開始要求民眾實行家居隔離和保持社交距離，Wolf不認為法國人會遵守禁令。她覺得，法國人到雜貨店、超級市場買東西時，沒可能會保持所謂的「安全距離」。所以，當Wolf與實習生同事起初看到意大利實施禁令時所出現的畫面，他們都笑了起來。

可是，法國總統馬克龍終究在3月17日宣布封城，限制民眾必須留在住所，只有具備必要理由，才能有限度在外活動，還要帶上一張外出證明，說明自己「因為何事外出」。

政府同時又限制進入超級市場的顧客人數，導致店外大排長龍。排隊時，每個人之間需要相隔兩米距離，等候至少一小時才可入內購物。法國人普遍遵守着這些特別防疫措施。

意大利米蘭超級市場外，民眾需排隊進店，且排隊期間需要保持距離。（Getty Images）

「當法國出現這場景，我真的嚇一跳了。」想像不到的滑稽畫面，卻衝擊了Wolf的心靈。她認為，法國人最初輕視了新冠肺炎的危險性，新冠肺炎疫情肆虐中國之際，法國人，包括很多醫生都認為這只是「一場流感」而已。連總統馬克龍初期表示民眾需要留在家中避疫之時，也避提「隔離」等強烈的字眼，令Wolf感到不是味兒。

直到所有軍人醫護及醫科實習生都被徵召至疫情應急部隊，法國人才意識到正在深陷一場健康戰爭之中。在這場戰爭之中，政治管理上必須使用強烈措詞，因為在Wolf眼中，疫情已再沒含糊的餘地，大家都必須清楚知道一切。

受訪者：法國巴黎的醫生Pauline Wolf。

鬆懈或致二次戰「疫」

這兩周以來，歐洲的疫情開始緩和，多國先後逐步解除封鎖措施，連疫情最嚴重的西班牙與意大利都開始局部重開。法國政府上周一起（5月11日）逐漸容許商店重開，民眾亦可回到工作崗位上班，不過首都巴黎的封鎖禁令仍然生效；意大利政府計劃在5月18日起有限度重開酒吧、餐廳、髮型屋等；英國政府計劃在6月1日起讓部份商戶重開、學校復課；荷蘭總理呂特（Mark Rutte）亦表示將陸續放寬規限，自6月1日起，餐廳、咖啡廳、博物館將會重新開放，但民眾乘搭公共交通工具時必須戴上口罩。

歐盟領袖在過去數天，一直商討未來開放邊境的可行性及時間表。（AP）

來自荷蘭的醫生Kevin van Veenhuijzen向記者提到，由於荷蘭近日確診病人數目增長放緩，非緊急醫療服務逐漸回復正常，他現今也回到了自己原本的工作崗位，結束了數周的「dirty team」工作生涯。

他一方面慶幸荷蘭採取了較聰明的*局部限制措施，但始終擔心各國政府封鎖令一撤，成千上萬民眾會離開禁閉已久的住所，湧到街頭，並忘記保持適當的社會距離，導致第二波爆發。

*局部限制：規定非緊急人員須在家辦公、關閉公共空間、禁止群眾聚集、巿民須保持1.5米社交距離、限制民眾與非同住人士見面等。

受訪者：荷蘭烏德勒支的醫生Kevin van Veenhuijzen。

「人們沒有正確理解這種病毒是如何運作、人會通過什麼方式受感染、受感染者會病得有多嚴重。絕大部份的診治工作和醫學研究都是發生在『封閉大門』後，所以人們被迫留在家時，仍然不知道發生什麼大事。他們根本沒有把疫症視為一種威脅。」

雖然比起歐洲其他地方，荷蘭政府實施的封鎖措施較為寬鬆，但荷蘭各處依然出現反對限制令的小規模示威。Veenhuijzen認為這是源於民眾對新冠肺炎的不了解。

Veenhuijzen指出，釐清這個認知黑洞的解決方法全繫政府。政府需要投入更多資源，確保民眾更深入地認識新冠肺炎造成的這場世紀疫情。

在西班牙日羅納（Girona），食肆陸續開放，民眾到久違的酒吧喝上一口啤酒。（AP）

「政府不應只是告訴民眾即將實施哪些新規定和法例，亦不應只是單純發布死亡率和感染率、醫療系統還有多少張深切治療部床位之類。」Veenhuijzen說。

只有讓民眾知道得更多，了解病毒，才會願意接受規範人身自由的暫時性封鎖措施。

當大家都有危機意識，自然就會保持戒備。「固然，（當民眾充分理解資訊後）有些人仍會不顧風險照樣出街—這是他們的權利。但如果有足夠民眾願意承擔起自己的責任，我們就可以維持充足醫療服務容量，幫助這些『不幸的少數』。」

「第一場仗現在好像打贏了。但抗擊新冠肺炎的戰爭仍未完結，或許我很快要回到新冠肺炎的專責病房裏工作。然而，若真的是這樣，下一場仗不同之處應該在於：我們已經準備好了。」Veenhuijzen說。

上文節錄自第214期《香港01》周報（2020年5月18日）《歐洲驚慌失措 自由與健康的權利博弈》。

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