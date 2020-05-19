【新冠肺炎】美國大學正研究「發光」口罩　遇病毒發出熒光

美國哈佛大學（Harvard University）及麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology），正在開發一種可以產生「熒光信號」的口罩，只要使用者戴着對其呼吸或打噴嚏，就能確認是否感染。

新型冠狀病毒：圖為4月16日波蘭克拉科夫一名女性走在街上。（Getty）

哈佛大學及麻省理工學院過去一直在研究使用熒光技術，點亮伊波拉和茲卡病毒，製造可以檢測病毒的感測器。團隊希望把這技術應用在口罩上，檢測新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。若患者對着口罩呼氣、咳嗽或打噴嚏，口罩就會「發光」顯示有病毒存在。

麻省理工研究員柯林斯（Jim Collins）表示，若這款口罩研究成功，將可以更輕易地廣泛使用，「如在等飛機，在上班途中，或在醫院在等候看醫生的時候使用，醫院可以用此作為預先檢測，篩選患者。」

柯林斯又稱，這項技術可以彌補目前的體溫檢測器的不足，因患者在染病後可能不會出現如發燒的明顯病徵，但有傳播病毒能力。

研究團隊已成功在紙、塑膠、布料等材料上加入試劑使用，在接觸到病毒後試劑可在1至3小時內發光。熒光不能用肉眼直接看見，但只需使用一個成本不高的手提機器，就能看見發光的試劑。

柯林斯表示，雖然目前團隊規模細小，時間有限，但他們仍在努力開發，希望能在2020年夏天結束前開始量產口罩，供大眾使用。

↓↓↓想看世界各地民眾在疫情期間的日常生活情況，請點擊放大觀看：