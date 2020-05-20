挖角迪士尼高層　TikTok洗掉「來自中國」的威脅色彩？

迪士尼高層Kevin Mayer將跳槽TikTok出任首席執行官。有分析認為此舉有助淡化TikTok及其母公司字節跳動的「來自中國」的威脅色彩。究竟將前美企高層放諸在管理階層上，目的是否確保這間近年來最具聲勢的中國新創企業，能夠安全地走在中美角力的刀鋒之上？

5月18日，美國媒體報道，迪士尼高層Kevin Mayer即將跳槽TikTok，出任該公司的首席執行長，同時還會擔任母公司字節跳動（ByteDance）的首席運營官，直接向字節跳動創始人兼首席執行長張一鳴負責。

即將跳槽字節跳動的迪士尼高層Kevin Mayer。

迪士尼第二把交椅

Kevin Mayer在迪士尼主掌串流服務Disney+，以及管理消費者和國際業務部門，曾是接棒現任迪士尼行政總裁Bob Iger的最高呼聲人選。根據《紐約時報》、《華爾街日報》等美媒整理的資料，除了Disney+，Kevin Mayer還協助管理串流平台Hulu、Hotstar；他亦曾幫助迪士尼完成收購Pixar、Marvel、21世紀霍士、Lucasfilm等多宗巨頭交易，擴大迪士尼的娛樂帝國版圖。

短視頻軟件TikTok近年成為全球各地新興的社交媒體平台。目前，全球總下載量達19億次；其中在美國的總下載量達1.72億次。正值肆虐全球的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，更多民眾在隔離令下留在家中，TikTok成為疫情下網民的解悶寵兒。根據Sensor Tower Data的數據，單在今年第一季度，TikTok的總下載量已達3.07億次，是這段時間內全球下載次數最多的手機應用程式。

TikTok成為疫情下網民的解悶寵兒。（法新社）

美國政商界存在戒心

業績豐收之下，迎來美企營銷管理高層的跳槽，當然對字節跳動來說是個好消息。先不論中國版TikTok（即是中國大陸的抖音），對於國際版TikTok來說，美國是全球第一大消費者市場，要擴展商業版圖，美國當然是最重要的一塊拼圖。但過去一年，美國政商界對字節跳動這間全球第二大獨角獸公司（第一大是同樣來自中國的螞蟻金服）一直存在私隠處理和內容審查方面的顧慮。

譬如美國國防部今年一月發出警告，強烈建議軍人不要在個人電子設備上安裝TikTok，防止個人及機密訊息外泄，並已在官方配發的電子設備上禁用TikTok；美國參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和參議員科頓（Tom Cotton）亦曾要求情報官員調查TikTok可能潛在帶來的國家安全風險。

現年35歲、字節跳動創辦人張一鳴。旗下產品除了抖音TikTok，還有今日頭條、西瓜視頻等互聯網媒體。﹙視覺中國﹚

對沖中美交鋒的負面影響

何況，今天更加正值中美疫情責任論戰之高峰期。北京與華盛頓在疫情的政治角力，已擴展至商貿、通訊技術、公共輿論等的博奕。最近一單當是兩國就華為及其連帶供應鏈上猛烈開火。鑑此局勢，美國當局勢將進一步加強中資企業的監管與准入。尤其字節跳動這間初創公司，與華為、中興等通訊硬件裝置技術公司等相似，同樣涉及國家安全、個人私隱的敏感議題。中美現時的膠着對峙關係，必為字節跳動深化美國業務的大計帶來暗湧。

華為的國際擴張之路並不順利。（新華社）

然而，Kevin Mayer的到來，對於對沖中美關係前景的不明朗因素有莫大幫助。《華爾街日報》認為，聘請一名資深的美國管理層擔任公司的決策角色，可能有助淡化TikTok的「來自中國」的威脅印象。

加上，Kevin Mayer在迪士尼管理串流、營銷業務的頂尖豐富經驗，無疑可以幫助字節跳動在未來更在地了解美國消費者心態，加大其產品在美國市場的利潤營收，進一步與YouTube、Facebook等互聯網巨擘劃地為牢。

抖音 TikTok 憑著有趣短片在美國大受歡迎， ByteDance 亦會試行串流音樂服務，挑戰 Apple Music 及 Spotify。（截圖）

朱克伯格的不滿

向來希望進軍中國市場的Facebook總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）可能嗅到了這個獨角獸新創企業即將來到戰場前的氣息。剛好在同一天，朱克伯格在與歐盟網絡事務專員Thierry Breton的通話中，提到了他對互聯網服務「中國模式」的擔憂。

「我認為一些國家如中國所帶出來的互聯網模式，與更加民主的西方國家，有着非常不同的價值。」朱克伯格說道。

他認為，歐美應該協商建立一套適用全球的互聯網監管框架，應對「中國模式」的崛起。他稱讚歐盟在2018年修改的網絡私隱法例，促使自己的公司Facebook加強對數據私隱的重視。

2015年9月25日，朱克伯格偕妻子出席時任美國總統奧巴馬為中國國家主席習近平舉行的國宴。不過facebook多年來進軍中國巿場的大計從未順利過。（VCG）

早在去年十月，朱克伯格在喬治城大學（Georgetown University）的演講中開名直接指控TikTok存在內容審查，違背互聯網共享精神。雖然朱克伯格昨天沒有點名批評TikTok，但他更加宏觀地提出對互聯網「中國化」的擔憂，自不免對TikTok的深化美國市場戰略存在擔憂。

由此觀之，Kevin Mayer高調地走馬上任，其多年在美國操盤的能力固然是字節跳動重金禮聘的原因之一。但再看深一層，他那份亮眼的美企高管履歷及行內名氣，或許將來能為字節跳動這間尚未上市的金牛，創造更深遠的延後價值。