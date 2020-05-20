【新冠肺炎】疫情放緩旅客雖有想飛的心　航空業怎恢復乘客信心？

肆虐全球的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情開始放緩，各國陸續放寬「封城令」與「限聚令」等抗疫措施，相信有不少人希望可以盡快出國旅遊。不過憂慮在飛機感染病毒的聲音依然不絕，到底航空業界採取甚麼方法，希望挽回大家的信心？

在疫情下，保持社交距離已經成為指定動作，民眾在公開場合起碼要有1.5至2米距離，這個措施在廣闊的空間固然不會遇到太大問題，但在飛機上如何實施，則是一大難題。

新冠肺炎：疫情爆發近半年，旅遊、航空業成為重災區，但隨著各國因應疫情緩和而放寬封城措施，僕加拿大首都渥太華機場內空無一人的場面會否再次變得熱鬧？（AP）

澳航：機上限制社交距離不實際

新西蘭航空公司（Air New Zealand）決定在內陸航班上，在乘客之間騰出一排空席作為分隔，而美國達美航空（Delta）則計劃在7月前繼續限制載客量至六成。可是澳洲航空（Qantas）卻認為，飛機上根本難以限制社交距離，公司行政總裁喬伊斯（Alan Joyce）5月19日宣布乘搭飛機的新措施時，以旗下廉航捷星航空（Jetstar）為例，指假如在機上實施1.5米的社交距離，一架可載180人的A320型空中巴士最多只可以容納22名乘客，導致機票價格可能比現在貴8至9倍，因此澳航認為措施不符合經濟原則，所以表明不會將中間座位留空。

新冠肺炎：有航空公司以隔行等方式分隔乘客，不過澳航則認為措施不可行。（Reuters）

面對這個情況，意大利的飛機座椅製造商Aviointeriors就提出解決方法，該公司公開以羅馬神話中的雙面神「雅努斯」（Janus）命名的新座位設計，包括將中間座位的位置倒轉，以及在座位之間加設阻隔罩，減低乘客之間的正面接觸，以及增加中排乘客的空間。這個構思初步獲航空業界歡迎，將來或成為飛機座位配置的主流。

除了座位之間的距離外，機艙內的空氣質素亦是大家關注焦點，以2003年同為冠狀病毒的沙士病毒（SARS）為例，一名72歲男患者在當年3月15日從香港飛往北京，之後機上120名乘客和機組人員中，有22人證實感染。因此令人憂慮新冠肺炎病毒會否出現同樣情況。

密密換氣等於沒風險？

澳航集團醫療長霍斯古德（Ian Hosegood）強調在飛機上受感染的風險非常低，指機艙安裝達醫院級別的高效濾網（HEPA），每5分鐘換氣，從外面抽入新鮮空氣之餘，亦可抽走99.9%包括病毒在內的粒子。再加上座位的高椅背可以作為屏障，呼籲乘客無需擔心。

新型肺炎：即使有專家認為飛機內受感染的風險非常低，但兩大飛機製造商都尋找方法改善機艙空氣質素。（Reuters）

包括澳航在內，很多航空公司都會盡力在機艙空氣這個議題上讓旅客安心，但澳洲新南威爾斯大學（UNSW）病毒學教授麥金泰爾（Raina MacIntyre）指出，從肺結核病的研究顯示，坐在患者前後數排的乘客都有受感染風險，病毒可能在5分鐘換氣之間透過氣流散播。兩大飛機製造商波音（Boeing）和空中巴士（Airbus）的專家正進行連串模擬實驗，希望找出改善機艙空氣質素的方法。

在推出實際方式改善飛機環境和有疫苗前，大家乘坐飛機時仍需遵守不少指引，例如參考澳航剛公布以下的措施：

上機前

新冠肺炎：空中交通的需求隨着疫情緩和而逐漸增加，保障大家健康成為重要課題。圖為拉脫維亞首都里加的機場內，乘客和地勤人員都做足保護措施。（Reuters）

・鼓勵乘客透過網上或程式預辦登機手續，並在機場自助托運行李

・當局在登機閘口提供酒精搓手液

・在貴賓候機室實施社交距離，加強消毒和更改餐飲服務

在機上

新冠肺炎：巴黎戴高樂機場的員工在一架法航客機的機艙內消毒。（AP）

・加強機艙消毒，包括針對座位、安全帶、行李儲物櫃、通風系統及洗手間等高危位置

・向乘客提供消毒紙巾，為扶手、托盤和安全帶清潔

・簡化餐飲服務，將機組人員及乘客的接觸減至最低

包機外遊成主流？

新型肺炎：疫情過後，包下私人飛機或成為潮流。（Getty Images）

經過新冠肺炎一役，無論人們在出外旅遊或是搭乘飛機的方式都會出現改變。有意見認為，將來的外遊模式可能減少對大型民航的倚賴。美國半私人航空公司JSX行政總裁威爾科克斯（Alex Wilvox）認為，民眾或會選擇避開人多擠迫的地方，包下私人飛機的情況或成為趨勢。他指出，30人包下飛機的價格與主要航空公司的機票價格相近，而且私人飛機不會使用大型機場，減少接觸客運大樓內的人群，因此相信極具競爭力。但無論如何，大家要放心外遊，做好個人衛生始終是首要條件。

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