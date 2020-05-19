馬斯克「紅藥丸」推文何以令人如此激動？

美國電動車公司特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）近年不時在Twitter上發表驚人言論，他於周日（5月17日）在社交媒體Twitter上，發布一條推文呼籲網友「服下紅藥丸 (Take the red pill)」，推文更引來總統特朗普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）回覆「已服」。 然而，由於言論惹火而遭到《廿二世紀殺人網絡》導演之一的Lilly Wachowski以粗口反擊二人，連馬斯克外母Sandy Garossino也看不過眼，開口批評這位言行出位的女婿。究竟這顆「紅色藥丸」為何會惹起如此大的爭議？

「紅色藥丸」是電影《廿二世紀殺人網絡》的經典橋段。(網上圖片)

雖然馬斯克並沒有詳細說明自己的意思，令外界多少有點摸不著頭腦。但這個情節對許多人來說其實並不陌生。因為這是電影《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）的經典橋段，由奇洛李維斯 (Keanu Reeves) 飾演的男主角Neo，受到駭客領袖Morpheus徵召，要他選擇「紅藥丸或是藍藥丸」（red pill or blue pill）。紅色代表回到殘酷的現實荒漠，亦即受母體掌控的世界並與之對抗；藍色則回到平凡生活，繼續活在受母體控制的夢中。

馬斯克這個意有所指的推文，旋即引發大量轉貼和討論。其中更吸引到「第一千金」伊萬卡留言附和：「已服」。這不禁令人聯想到馬斯克政治上跟特朗普家族已同站一線。更耐人尋味的是女導演Lilly Wachowski對兩人的「粗口問候」竟獲逾22萬讚好。

馬斯克最初的推文：

Take the red pill 🌹 — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2020

伊萬卡回覆馬斯克「已服」，Lilly Wachowski粗口罵二人：

Fuck both of you — Lilly Wachowski (@lilly_wachowski) May 17, 2020

電影以外，紅藥丸在網絡文化中表示自由思考的態度，並從懶惰和無知的「正常生活」中覺醒過來。它代表着不論有多麼痛苦，都願意認清真相。

「紅色藥丸」屬極右政治宣傳

那為何這顆紅藥丸引發了如此巨大的討論？原來這個橋段也常被極右份子採用作政治覺醒的宣傳，近年更成為了網路熱門的迷因（meme）之一。「紅色藥丸」在美國具有其他衍生的意義，近年多用來描述在先前認同較自由主義思想之後轉投向保守價值觀，人們甚至以「紅色藥丸時刻」，來形容個人覺醒使他們拒絕了自小就在家人、朋友、老師，以至媒體所吸收的左派敘述。

因此，「紅色藥丸」大多數是指保守主義的政治立場，與大多數特朗普支持者和男性權益組織的政治傾向相近，強調男性權威與保守穩健的美國優先主義。這多少解釋了Lilly Wachowski為何以粗口相向，因這與電影的原意相悖。

「外母」推文批評馬斯克，推文其後被刪，圖為網上截圖：

馬斯克「外母」Sandy Garossino暗諷他不顧剛誔子的另一半，顧着在Twitter發牢騷。

而馬斯克「外母」Sandy Garossino（女友Grimes之母）似乎也不滿他的主張，在Twitter暗諷他不顧剛誔子的另一半，顧着在Twitter發牢騷。

馬斯克發表了如此政治含糊的訊息，自然引起不少揣測。事實上，這位科技界天之驕子日前就着復工問題，已與特朗普「同站一線」。

5月11日，由於美國多州開始復工，但Tesla所屬的加州卻依然未能復工，令馬斯克頗為不滿，表明旗下位於加州的工廠必定會違反縣政府指令，即日復工。他還口出狂言，指公司無論如何也要立即復工，更指自己會一力承擔負起法律責任。他日前亦曾威脅說，要將該公司總部和未來的項目遷離加州。不少網民留言斥責他自負，該把他直接拉去坐牢。

Lilly Wachowski其後在推文公開呼籲支持LGBTQ的社會運動組織Brave Space Alliance。(網上圖片)

他的不滿或許因為Tesla的主要競爭對手福特和通用汽車所屬的密歇根州，經已於5月18日復工。馬斯克擔心若加州遲遲未能復工，或會威脅到公司的競爭能力。結果經過Tesla與當地政府交涉後，終於爭取於同日復工。

不管馬斯克政治立場是紅是藍，作為一名商人，馬斯克未來或許需要較謹言慎行。

面對左傾的Tesla，或許馬斯克是時候謹言慎行了。(路透社)

不足一個月怪行連連

其實，馬斯克過往在Twitter的言論，已不時令Tesla股東們「一額汗」。他先是於5月1日在Twitter上口出狂言，讓自己的公司Tesla股價瞬間大跌一成；然後他再次在Twitter上揚言，要變賣自己所有實體資產，包括自己的豪宅。

據最新的財務報告顯示，今年第一季Tesla總營收 59.9 億美元（約464億港元），高於市場預期，與同期相比增長32%，純利 1,600 萬美元（約1.24億港元）。這個情況較去年同期處於近 7 億美元（約54億港元）的虧損中明顯向好，而第一季的汽車交付量也利好。因此在報告公布後，公司股價隨即上升4.08%。結果，他在Twitter一句「股價太高了」，讓Tesla市值一下子跌了近 150 億美元（1162億港元）。

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

5月5日，馬斯克又在Twitter上宣布自己榮升做爸爸，母子平安。不過，馬斯克這第六名孩子同樣引起爭議，因為夫妻二人給新生孩子改名為X Æ A－12，相信一般人都不會知道如何正確發音讀出這個名字。負責小孩出生登記的加州公衛部門其後證實，該名字不符合加州州法的規定，寶寶相信需要重新改名。

馬斯克為兒子取怪名成為一時佳話。(馬斯克Twitter)

加州久久未能復工，令馬斯克擔心被競爭對手抛離。(路透社)

說到底，馬斯克這種自我個性或許只是反映他這種集企業家、科學家、帥氣浪子於一身的天才形象，不過他的種種高調言論、個人崇拜效應、政治模糊性，甚至偶爾反智的行徑，雖能維持公司的市場關注度，但對品牌是好是壞則未能判斷了。

根據研究公司Strategic Vision的數據，去年Tesla車主中有近四成自認左傾，較2015年的23%為多。相反，去年只有二成九車主為右傾，較2015年的22%輕微上升。至於獨立人士或中間派人士所佔比例約為二成六，遠低於2015年的44%。

這顆紅藥丸，對馬斯克或Tesla而言是良藥或是毒藥？或者以後巿場自有分曉。