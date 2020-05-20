美國餐廳推「碰碰車餐枱」爆紅　保持社交距離兼能四處走動

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情持續趨緩，美國各州開始逐漸放寬限制措施，不過馬里蘭州（Maryland）一間餐廳為了讓客人們維持安全的社交距離，要求到餐廳用餐的顧客都需要套上裝有橡皮圈和輪子的移動式餐桌，在維持社交距離的同時仍可以走動和聊天，也讓「社交距離碰碰桌」爆紅。

綜合外媒報道，位於馬里蘭州大洋城（Ocean City）的餐廳「魚兒傳說」（Fish Tales Bar & Grill）訂製了10張桌緣套有橡皮圈、桌腳下裝有滑輪的「社交距離碰碰桌」，讓到餐廳用餐的顧客們可以保持安全的社交距離，但同時還是可以四處走動並享用食物（點圖放大瀏覽）：

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「魚兒傳說」的老闆唐娜哈曼（Donna Harman）表示，「希望在嚴峻的疫情下，人們可以從中獲得樂趣，也希望生活可以盡快恢復到正常的狀態」，而唐娜的兄弟肖恩哈曼（Shawn Harman）則提到，他們希望餐廳可以賺到足夠的錢確保員工們可以得到照顧，並且安然的度過冬天，成功撐到明年。

目前馬里蘭州正在逐步解封，但政府仍不允許人們在戶外用餐，許多餐廳僅能以外送、外帶、得來速（Drive-thru）等方式營業。無法確定何時才能回歸正常生活，不過唐娜表示「等到政府准許餐廳開放戶外座位時，我們就能做好準備迎接顧客」。

在德國則有一間咖啡店設計「竹蜻蜓」帽，讓客人保持社交距離，店主5月10日在Facebook貼出照片後，引來眾多網民好評（Facebook@Cafe & Konditorei Rothe）

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