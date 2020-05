【新冠肺炎】疫情導致影視業停頓　動畫製作成救星

新型冠狀病毒(COVID-19)疫情肆虐全球,導致各地的經濟活動停滯不前,影視界成為其中一個重災區。除了戲院被迫暫停營業,電影和劇集的製作亦因為限制社交距離而無法進行,不過動畫業界受到的影響較為輕微,更成為影視界的救星。

長壽美劇《黑名單》(The Blacklist,又稱叛諜黑名單或諜海黑名單)第7季煞科受到疫情影響而無法完成拍攝,製作團隊於是改用動畫製作代替,這亦反映動畫在影視製作的獨特之處。

與一般真人拍攝的劇集或電視不同,動畫製作顯得較為「孤獨」,動畫師和特效人員可以小組形式在世界不同角落工作,他們避免面對社交距離的限制,工作上相對靈活,因此成為填補真人拍攝作品不足的空白期。

動畫師可在家中製作 避免社交接觸

《衛報》(The Guardian)報道,《海綿寶寶:急急腳走佬》(SpongeBob Movie: Sponge on the Run)、《汪汪隊立大功》(Paw Patrol: The Movie)、迪士尼的《尋龍奇緣》(Raya and the Last Dragon)和《波士BB2》(The Boss Baby 2)等動畫電影的製作仍然如火如荼。英國動畫工作室Locksmith Animation創辦人史密斯(Sarah Smith)表示,公司上下正全力趕工,甚至因為在家工作而增加兩成工作量,但起碼可以趕得上進度。

以《黑名單》為例,該集動畫製作和編輯都是在家中進行,演員亦是在家中錄下對白,完全無需聚集一起。曾參與《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)的電腦特效公司Framestore的特效主管韋伯(Tim Webber)認為,假如疫情持續或在將來再次爆發,大家對動畫比重較多的電影需求會增加,確保可以繼續製作。

動畫現時沒法完全取代真人

動畫製作的主要工序雖可以在家中進行 ,但像模擬和捕捉動作等程序,仍要真人上陣。(Getty Images)

動畫製作在這場疫情成為影視界的救星,但它並非可以完全取代真人製作,《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)視覺特效監製曼茨(Christian Manz)認為,製作虛擬實景需要找人拍攝實景作參考;動畫人物的動作則需要真人模擬及捕捉,但他認為在長遠而言,業界在將來應增加運用電腦製作。

