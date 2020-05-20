疫情致影視業停頓　動畫製作成救星　《黑名單》最後一集變動畫

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐全球，導致各地的經濟活動停滯不前，影視界成為其中一個重災區。除了戲院被迫暫停營業，電影和劇集的製作亦因為限制社交距離而無法進行，不過動畫業界受到的影響較為輕微，更成為影視界的救星。

長壽美劇《黑名單》（The Blacklist，又稱叛諜黑名單或諜海黑名單）第7季煞科受到疫情影響而無法完成拍攝，製作團隊於是改用動畫製作代替，這亦反映動畫在影視製作的獨特之處。

與一般真人拍攝的劇集或電視不同，動畫製作顯得較為「孤獨」，動畫師和特效人員可以小組形式在世界不同角落工作，他們避免面對社交距離的限制，工作上相對靈活，因此成為填補真人拍攝作品不足的空白期。

動畫師可在家中製作 避免社交接觸

《衛報》（The Guardian）報道，《海綿寶寶：急急腳走佬》（SpongeBob Movie: Sponge on the Run）、《汪汪隊立大功》（Paw Patrol: The Movie）、迪士尼的《尋龍奇緣》（Raya and the Last Dragon）和《波士BB2》（The Boss Baby 2）等動畫電影的製作仍然如火如荼。英國動畫工作室Locksmith Animation創辦人史密斯（Sarah Smith）表示，公司上下正全力趕工，甚至因為在家工作而增加兩成工作量，但起碼可以趕得上進度。

以《黑名單》為例，該集動畫製作和編輯都是在家中進行，演員亦是在家中錄下對白，完全無需聚集一起。曾參與《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的電腦特效公司Framestore的特效主管韋伯（Tim Webber）認為，假如疫情持續或在將來再次爆發，大家對動畫比重較多的電影需求會增加，確保可以繼續製作。

動畫現時沒法完全取代真人

動畫製作的主要工序雖可以在家中進行 ，但像模擬和捕捉動作等程序，仍要真人上陣。（Getty Images）

動畫製作在這場疫情成為影視界的救星，但它並非可以完全取代真人製作，《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）視覺特效監製曼茨（Christian Manz）認為，製作虛擬實景需要找人拍攝實景作參考；動畫人物的動作則需要真人模擬及捕捉，但他認為在長遠而言，業界在將來應增加運用電腦製作。

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