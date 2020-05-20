【新冠肺炎】為重振新西蘭旅遊業　總理建議僱主推4天工作制

新冠肺炎（COVID-19）在全球蔓延，新西蘭成功控制疫情，總理阿德恩（Jacinda Ardern）的表現獲得讚賞，但下一步當地還要面對振興經濟、復甦旅遊業的難題，這位39歲年輕總理倡議一個新招數——4天工作制，讓民眾有更多假期在本土旅遊。

《衛報》報道，阿德恩5月19日在個人Facebook專頁舉行直播時，呼籲僱主考慮4天工作制，她認為此不單可以刺激旅遊業，也能夠幫助僱員保持工作與生活平衡。

阿德恩稱，她聽到很多民眾建議4天工作制，她表示「此事最終要由僱主與僱員之間決定，但正如我之前說，在疫情期間我們看到僱員在家中工作的靈活性，工作效率有所提高。」她稱，建議僱主或管理層考慮4天工作制，並稱此對全國旅遊業也有幫助。

🔻阿德恩在FB直播期間大談希望如何重振新西蘭旅遊業🔻

澳紐合組「旅遊泡泡」

在疫情重創全球經濟後，各國也想盡方法，希望可以一邊減低傳播病毒風險，一邊重振旅遊業，其中新西蘭已跟澳洲達成共識，兩國將會合組「旅遊泡泡」（Travel Bubble），即是建立安全走廊，容許兩國民眾無須接受檢疫而自由往來，並會視乎疫情，讓其他疫情較輕微的地區加入。

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