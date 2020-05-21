日本大阪梅田車站驚現神秘「變態預告」真相曝光：與電車痴漢無關

撰文：聯合新聞網
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車站每天流動的人潮相當多，張貼在內部的廣告設計一定要吸睛，用簡潔俐落的版面設計和新奇的內容往往能引起路人的關注。日本大阪梅田車站內近期出現許多「變態」字樣的大型廣告，引起不少民眾的關注。
引起網上熱論的梅田站神秘「變態預告」 真相原來是……（點圖放大看答案）：
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根據livedoor news報道，Twitter上近期瘋傳日本大阪梅田車站內的大型廣告照片，由於廣告上有着大大的「變態」字樣，令不少人好奇這廣告究竟想表達什麼。
仔細一看可以發現上面變態的字樣，其實是由許多海洋生物圖片所組成，這是京都水族館為宣布夏季重新開幕而設計的廣告。
京都水族館找來設計師石井正信製作這一獨特的廣告版面，廣告上變態的字樣其實指的是生物在形態或結構上急劇變化的過程，象徵水族館在歷經疫情衝擊後將重新以新面貌開幕。
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