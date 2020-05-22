泰版《機場客運站》　尼日利亞人滯留曼谷機場兩個月

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致多國封關，禁止外國人入境。三名尼日利亞人原定從泰國轉飛緬甸和老撾，卻因此滯留曼谷的素瓦那普機場，如同電影《機場客運站》（The Terminal）的情節。

三名尼日利亞人滯留曼谷兩個月。其中兩人3月21日乘坐阿聯酋航空的航班抵達泰國，原定轉乘老撾航空飛往老撾；另外一人3月24日乘坐阿提哈德航空的航班抵達，計劃轉乘曼谷航空飛往緬甸。

他們抵達泰國當日，老撾和緬甸先後宣布封關。阿聯酋航空和阿提哈德航空也取消航班，使得三人無法前往老撾和緬甸，也無法返回尼日利亞。他們也未有申請泰國簽證，無法入境，最後被迫滯留素瓦那普機場。

滯留期間，機場為他們提供食物、食水和基本用品。三人接受病毒檢測後證實未有感染新冠肺炎。雖然他們希望繼續旅程，不過泰國官員和尼日利亞大使館聯繫後認為還是讓他們回到尼日利亞比較好，三人預定搭乘6月4日阿聯酋航空航班回家。

2004年上映的電影《機場客運站》由史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導。主角湯漢斯（Tom Hanks）飾演一名虛構東歐國家男子，抵達紐約後，因為祖國發生政變導致護照失效，不能進入美國領土也無法回家，滯留機場客運站。