【新冠肺炎】美國病人康復　親友當「瘟神」　鄰居唯恐避之不及

美國媒體5月20日報道，一些確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的人在康復後聲稱自己的親戚和朋友都遠離他們，而不是為他們慶祝。即使他們已康復整整一個月，一些鄰居仍見到他們就跑。

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《紐約時報》報道，現年41歲、居住在澤西肖爾（Jersey Shore）的馬爾圖奇（Elizabeth Martucci）與她11歲的兒子曾染疫。他們康復並回到家後，當天就用粉筆在家附近寫道：「我們是冠狀病毒倖存者。」

馬爾圖奇稱：「我認為我要告訴每個人，我有這個（病），然後我（現在）好了，（我）只是為了展示給人們，這不是一個死刑。」

馬爾圖奇還買了一件上面寫有「新冠肺炎倖存者」的T恤。雖然馬爾圖奇預料到某些鄰居或會因此感到不舒服，但她仍是大大低估人們對病毒的擔憂。他們目前已康復一個月，但仍有一些鄰居在看到他們後倉促而逃。

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疫情導致不少人死亡，也有人戰勝疫病，在確診後康復從醫院或者隔離場所回家。不過明顯地，這個仍處於避疫狀態的社會，目前還未準備好歡迎那些戰勝病毒的倖存者歸來。

馬爾圖奇目前並非個別案例，有確診女子康復後帶狗去看獸醫，結果獸醫拒絕為她的寵物提供診治服務。另有一名曾被當地媒體報道患病的民選官員前往自助洗衣店時，店內員工被嚇到跳起。還有男子確診並康復後，園丁拒絕到他的家門外修剪樹籬。

曾出現病徵的曼哈頓上城市議員萊文（Mark Levine）稱：「有人真的以為得過病就會擁有神奇盔甲，再也不會患病，這很危險，不過顯然地，還有些人不明白，若你已經康復，你不再具有傳染性。這感覺像是我們在兩邊的教育都失敗了。」