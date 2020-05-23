監獄「人形蜈蚣」背後　薩爾瓦多38歲總統的鐵腕抗疫爭議

在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，中美洲國家薩爾瓦多（El Salvador）一間監獄內的照片在網絡廣傳，在相片內，數百名囚犯被迫半裸、身貼身擠在一起，不但是「零」社交距離，網民更形容猶似看到「人形蜈蚣」，事件引發人權爭議。 民眾大感驚訝，但較少人留意的是，這堆照片其實是當地總統府特意公開發放的照片，而這位總統本身就是一位甚具爭議的人物——年僅38歲、2019年6月才上任的布克爾（Nayib Bukele），既有不少人稱讚他抗疫得力，民望高企，也有不少人批評他民粹，借疫情趁機加大自己的權力。

這輯相片在網絡廣傳，薩爾瓦多囚犯被迫半裸擠在一起，不少人戴着口罩（點圖放大瀏覽）：

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不走傳統路線的總統

「80後」布克爾是巴勒斯坦裔薩爾瓦多人，1981年出生於首都聖薩爾瓦多（San Salvador），他本來從商，後來從政，他的特別之處是完全不走傳統政客路線，為當地帶來一番新氣象。

在衣着方面，布克爾愛穿皮褸、戴棒球帽示人，不走正經八百路線，拍照更會擺出V字手勢；在從政經歷方面，他曾經擔任市長，加入主流政黨馬蒂民族解放陣線（FMLN）但最終雙方不歡而散，布克爾之後反而愈戰愈強，2019年取得過半數選票勝出總統大選，成為1992年薩爾瓦多結束內戰之後首位不是屬於傳統兩大政黨的總統。

外界形容他是民粹派，喜歡使用社交網站向公眾說話多於向媒體發言，經常批評歷屆總統，也發文攻擊國會、政敵與記者，他成功把自己形象塑造為一位挑戰傳統制度的「外人」，贏得選票。

布克爾年僅38歲，衣着與傳統政客大不同，圖為2020年5月22日他出席會議時擺出V字手勢（Getty）

「鐵拳」抗疫快狠準

在新冠疫情蔓延之際，布克爾的抗疫手法也與其他美洲領袖不同，手段又「快」又「狠」。早在薩爾瓦多有任何確診病例前，他3月就宣布封鎖邊境，限制國民出入；在3月中，他決定國家進入緊急狀態，成為首批如此做的美洲國家，同時也發布強制的全國隔離措施，出動軍隊、警察拘捕違反禁令者，在4月，薩爾瓦多有數以千計的民眾因此被捕或囚禁。

在這樣的情況下，薩爾瓦多沒有出現疫情大爆發，當地人口約640萬人，截至5月23日，確診病例1819宗，死亡人數33人。另一邊廂，布克爾又向受抗疫措施影響的貧苦大眾發放食物，也讓他得到讚賞，民調顯示，當地有高達8成受訪民眾認可布克爾的抗疫表現。

疫情下的薩爾瓦多（點圖放大瀏覽）：

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抗疫爭議 借疫情加大權力？

但是布克爾的抗疫路也伴隨大量爭議，當中就包括那幾十張總統府故意發放的監獄「人形蜈蚣」的照片。

在疫情期間，布克爾授權警察與軍隊可以使用致命武力對付黑幫，斥責幫派分子犯案影響政府抗疫工作，總統府一邊發放監獄內黑幫囚犯的肉貼肉照片，另一邊廂，官員也發放監獄人員把牢房門窗封上的照片，據布克爾所指，黑幫領袖會從獄中發出殺人指令，故此要讓他們看不到陽光，並與其他敵對幫派困在一起，要讓他們感到後悔。

外界均估計布克爾是藉機展示自己對抗黑幫的鐵腕手段，尤其是薩爾瓦多一直有嚴重的黑幫問題，被視為極危險的國家之一。但人權組織則對這種手段氣憤不已，人權觀察（HRW）批評他下令軍警可以使用致命武力，而不是把致命武力視為最後手段，形容是違反國際標準，布克爾對待囚犯的手法，更是遭指責不人道。

布克爾2019年2月選出大選時，與妻子羅德里格斯（Gabriela Rodriguez，右）一起接受祝賀（Getty）

但布克爾還有另外的戰線，包括國會。他不屬於傳統兩大政黨，本來就與國會關係不佳，今年2月，他要求國會批准一項1.09億美元的撥款，為警察及軍人購買更好裝備，但他不是與議員坐下慢慢商討，而是直接讓一隊全副武裝的軍隊操兵走入國會議事堂內，這個令人驚訝的舉動讓不少人認為是恐嚇，也引來議員批評是「用槍指着我們的腦袋」。

如今在何時放寬封城措施的問題上，更變成布克爾同時與國會、法院角力，他希望到6月6日才解封，但一邊有國會提案要求提前，布克爾則揚言會否決這些提案；另一邊廂，法院又下令要廢除他的緊急狀態令，指該命令沒有先經國會批准，結果在何時解封國家的問題上，當地陷入一場政治亂戰，多方爭奪話事權。布克爾的作風為當地帶來新局面，但總統與國會混戰的戲碼，恐怕仍會在薩爾瓦多持續上演。

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