【新冠肺炎】中美洲貧民「舉白旗」求援　南美淪疫情新震央

隨巴西的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案超越俄羅斯，南美洲已經成為疫情的新震央。位於中美洲的危地馬拉和薩爾瓦多也因為封城措施導致經濟遭到嚴重打擊，數百家庭於住所外的街頭舉起白旗，尋求食物和援助。

奧雷利亞納（Ana Orellana）居於薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多（San Salvador）。她和三名鄰居於住所外舉起白旗，並掛起標語尋求食物。本身於街邊販賣咖啡的奧雷利亞納指，自從政府3月頒布居家令，她沒有收入購買食物和負擔每月75美元的房租。

51歲的奧雷利亞納被迫和鄰居輪流到城內的市場，尋找別人棄掉的食物用來充饑。她翻開垃圾桶找食物，「因為我們現時真的沒有留蕃茄或洋蔥，我們不用油做番茄燉菜，只是煮熟了。」白旗旁邊還有串錯字的標語，寫有「我們不是受益者」，指出他們未有收到政府發放的300美元現金券。

我們擔心病毒和食物，因為如果病毒沒有殺死我們，食物將殺死我們。我們迫切需要食物。 聖薩爾瓦多69歲小販羅德里格斯（Jose Rodriguez）

「舉白旗」求援的情況最先來自危地馬拉，繼而蔓延至薩爾瓦多。危地馬拉的民眾甚至制定顏色編碼系統：紅旗代表需要藥物；黑色代表暴力事件；黃色代表兒童遭攻擊。兩國本來已經是區內最貧窮的國家，也飽受暴力問題困擾，不少人以難民身份「北上」投奔自由，疫情來襲導致民眾的生活雪上加霜。

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拉美疫情未見頂 兩國成抗疫模範生

貧民的饑餓問題已經從中美洲蔓延至大部份的拉丁美洲，其中委內瑞拉和智利因為糧食問題爆發示威。世界衛生組織（World Health Organization）形容，南美洲已經成為疫情新震央。英國廣播公司（BBC）比較拉美和歐洲國家的疫情數據，指拉美國家的死亡個案持續增加，專家認為部份拉美國家距離疫情見頂還有數周的時間。秘魯和智利首都的深切治療部病床使用率分別達約80%和90%。

暫時有喘息空間的地方就只有烏拉圭和哥斯達黎加。根據烏拉圭的模型估算，國內的傳染數字為0.74，低於1.0，代表傳染情況受控。研發模型的工程師費拉古特（Andres Ferragut）指，在理想的情況，數字意味病毒將於烏拉圭消失。而哥斯達黎加也因為迅速作出反應，成為區內首個重開足球聯賽的國家。