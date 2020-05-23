俄爆紅「透視裝」護士獲取消懲處　正面照曝光內衣公司邀作模特兒

俄羅斯圖拉市日前有一名女護士因為一張穿著「透視防護衣」的照片引起熱議，原先院方事後指他違反制服規定，對她作出處分，但也因為如此她意外爆紅，生活照也被翻出，甚至有內衣業者找上門，想邀請她成為模特兒，如今她的懲處也已經取消。

綜合外媒報道，這名女護士的本名為娜迪雅（Nadia），今年23歲，於圖拉一家大型醫院擔任護士。她在一間新冠肺炎患者病房中被拍下僅穿著「透明防護衣」的照片，只見她的黑色內褲和白色內衣清晰可見，她事後向主管解釋因為防護衣「太熱了」，與她同病房的同事則說「完全支持她這樣做」，這些服裝長時間穿着相當熱。

穿「透視防護衣」爆紅 俄護士正面照曝光（點圖放大瀏覽）：

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同事認為娜迪雅不應該受到任何懲罰，她幫助了這些新冠肺炎的病患們，但患者卻拍下了她，這是完全不對的，「當她在幫助患者時，卻被他們陷害了」，同事進一步表示，娜迪雅因為照顧患者與家人分開兩個月，因為要確保不會讓親屬陷入危險中，而照片曝光後，娜迪雅壓力倍增，害怕失去工作而請假在家休息。

娜迪雅的醫院負責人安娜（Anna Savishcheva）也出面堅持娜迪雅並沒有受到處罰，她還說明娜迪雅已經接受圖拉州州長亞歷克斯（Alexey Dyumin）親自拜訪，而且得到支持，安娜進一步說：「娜迪雅是一名優秀的員工，是一名專業人士，可以提供高水平的醫療服務。」醫院院長也表示：「娜迪雅不值得受指責，她做了她的工作，並沒有擺姿勢。」

另外，因為爆紅的緣故，內衣品牌「Miss X」老闆雅庫舒娃（Anastasia Yakusheva）找上娜迪雅，希望能邀請她擔任品牌模特兒，並簽約合作。娜迪雅也告訴當地報紙《Tulskaya Pressa》，事件後騷擾不斷，她也被迫關閉社群媒體帳戶。

俄羅斯截至於22日，境內累積3249人因為新冠肺炎染疫喪生，32萬6448人確診，染疫人數位居全球第二，僅次於美國。但境內已經連續3天單日確診病例低於9000人，俄國當局表示，目前疫情穩定，莫斯科已經有50萬產業獲准復工。

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