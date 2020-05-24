謠傳中「希特拉鱷魚」離世　逃過二戰柏林轟炸成為莫斯科「明星」

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謠傳曾是納粹頭子希特拉愛寵的密西西比短吻鱷薩特恩（Saturn），5月22日以高壽84歲於俄羅斯莫斯科動物園過世了。牠在1936年出生於美國，輾轉到了柏林動物園，活過二戰時期的柏林轟炸，最後在1946年被英國士兵送到蘇聯，往後餘生都待在莫斯科。

根據BBC報道，動物園官方寫了一份訃文，提到薩特恩「看着許多人長大」，儘管動物園在70年間隨著時代變化，人事物可能都不一樣了，但牠還是一直守護着大家。

薩特恩非常聰明，認得每個照顧牠的管理員，最喜歡被大刷子按摩；牠也是隻有脾氣的鱷魚，如果被伺候的不開心，還會用尖牙把鋼製飼料鉗給咬爛。

想知道牠在二戰中怎樣避過被炸死的命運，請點擊放大觀看：

密西西比短吻鱷通常能活30到50年，薩特恩幾乎是世界上已知最長壽的鱷魚，另外還有一隻也超過80歲的鱷魚，目前在塞爾維亞的貝爾格萊德動物園（Belgrade Zoo）。

關於薩圖恩的傳說還不少！有人說牠是希特拉的收藏品之一，也有人說他一直都在柏林動物園，希特拉只是有來逛過動物園，或許有數面之緣。莫斯科動物園方強調，動物不屬於政治，也不應被要求為人類的罪行負責。

報道也表示，薩特恩將會被製作成標本，展覽於莫斯科的達爾文博物館。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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