SpaceX與NASA載人升空任務在即　太空衣引領時尚由荷里活大師操刀

美國太空總署（NASA）與私人企業太空探索科技公司（SpaceX）合作的首個載人航天任務將在美國東部時間5月27日下午4時33分（香港時間5月28日凌晨4時33分）上演，開創由私人企業載送太空人升空的新時代，就連太空衣也由SpaceX特製，更找來荷里活服裝設計師操刀，備受注目。

在這次的任務中，兩名美國太空人本肯（Bob Behnken）與赫爾利（Doug Hurley）將乘坐龍飛船（Crew Dragon）飛往國際太空站。SpaceX屆時將在網站展開直播。

自美國太空總署2011年最後一次發射太空穿梭機後，美國太空人只能搭乘俄羅斯的飛船往返太空站，美國為改變這一局面，近年大力支持商用太空交通發展，這次5月27日的任務，將是Space X首次載人升空任務，也是自2011年7月以來首次美國本土發射的載人太空飛行任務，不用再靠俄羅斯的飛船。

在這次新的任務中，太空衣的設計也特別受到關注。據Space.com報道，這次太空人在發射時於艙內穿上的太空衣，不會是2011年美國最後一次發射太空穿梭機時的橙色「南瓜衣」，而是SpaceX設計的太空衣，以白色為主體，再配以黑色配搭。

美國太空人2011年乘坐太空穿梭機升空時是穿橙色太空衣（United States Air Force）

美聯社形容，這次任務在時尚方面也有突破。SpaceX在太空衣的設計費盡心思，為兩名太空人度身訂造，並找來荷里活著名服裝設計師費爾南德斯（Jose Fernandez）操刀，費爾南德斯曾負責《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）、《雷神奇俠》（Thor）等大片的服裝設計，時尚感十足。美聯社又報道，新衣設計的配色也要歸功於SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）。

美國太空總署表示，新衣輕型，又能夠抵禦潛在的降壓狀況，為太空人提供保護，赫爾利（Doug Hurley）則讚賞太空衣的設計簡潔，表示「我10歲的兒子也覺得很有型。」馬斯克曾在介紹此太空衣時稱，它能夠讓太空人在真空艙內輕鬆跳起。

這次使用的太空衣也已經兩次通過前往太空的「測試」，包括在2018年及2019年時，曾經跟隨SpaceX的無人太空任務升空。

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