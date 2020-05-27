繼疫情及大黃蜂後　「17年蟬」將回歸襲美　預計每畝高達150萬隻

今年，美國某些州注定要度過一個震耳欲聾的夏天。

百萬雄兵登陸美國

COVID-19（新冠肺炎）疫情還沒結束，今年夏天美國部分地區還有另一場重頭戲正在等著上演。不過好消息是，這場重頭戲幾乎可以說是人畜無害，還有可能為糟糕的2020年帶來一場夏日饗宴。

按照規律，今年美國維珍尼亞州西南部、北卡羅萊納州及西維珍尼亞州的夏天，將被大批「17年蟬」攻佔，注定度過一個不平靜的夏天。維珍尼亞州理工學院暨州立大學（Virginia Polytechnic Institute and State University）昆蟲學系的戴伊（Eric Day）教授預測：「大批17年蟬出沒的農場及社區，今年可能會遇上一點噪音問題。」

點圖看看過去曾在美國出現的「17年蟬」大軍：

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壽命最長昆蟲 17年就見這一面

周期蟬（periodical cicadas）主要分布於北美洲，依照生命周期長短不同，還能細分為「13年蟬」及「17年蟬」，其中17年蟬可以說是全球最長壽的昆蟲，壽命就如其名，可以長達17年。不過在這17年裡，17年蟬們大多以若蟲（不完全變態昆蟲在幼蟲階段的稱呼）的型態生活於土壤中，花費17年的時間轉變為成蟲，破土而出。然而，出土後的17年蟬，將在接下來2-4周完成產卵後迅速死亡，結束一生。

編號第九群，參上！

依照不同的起訖年份及影響地區，現存的17年蟬共可分為15個不同的群體。今夏預計要破土而出的是第9群，預計受影響地區則是前述的維珍尼亞、北卡羅萊納和西維珍尼亞州，上回牠們破土而出的時間恰恰是在2003年的夏天。

為什麼是17年和13年？

至今，昆蟲學家們也沒能清楚解釋為何兩種蟬的生命周期偏偏就是17年和13年，但昆蟲學家們猜測這可能和躲避天敵有關。由於17年蟬每回現身數量龐大，很容易就成為天敵們眼中的佳餚，因此17年蟬逐漸演化出超長生命周期，避免和天敵的生命周期重疊，提高存活率。

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果農的大麻煩

對果農來說，17年蟬的生命周期表示每17年他們就會遇上一回大麻煩，因為牠們每每出現，數量必定是成千上萬。根據昆蟲學家的換算，今年受影響地區每畝的17年蟬數量將高達150萬隻。

17年蟬的母蟬在產卵時會將卵產在樹枝內部，很容易導致那段樹枝上的樹葉全數枯萎。對大型樹木來說影響不大，但是對樹苗來說是非常大的負擔，枯萎的樹枝太多，有時候甚至會導致樹苗死亡，造成果農的損失。

前兩年盡量別種樹苗

許多昆蟲學家都會建議果農以及種樹者，在本地17年蟬出沒前1-2年盡量不要種植樹苗，免得屆時白白損失血汗錢。如果種了，還是可以透過殺蟲劑等方式防治，但是效果通常不明顯，因為17年蟬的數量實在是太多了。

除此之外，對一般人來說，17年蟬可以說是人畜無害，就是稍微吵雜了一點，維珍尼亞理工大學在一篇文章中，將大群17年蟬的叫聲比喻為「整片田野像訊號沒有調準的汽車收音機」。

17年不到就急着亮相？

然而，最近昆蟲學家逐漸觀察到17年蟬常常提早數年破土而出的現象。實際原因仍然不清楚，但昆蟲學家推測可能和氣候變遷有關。

吵雜之外

對於即將來臨的夏天，昆蟲專家戴伊告訴受影響地區的人們：「希望對蟬鳴感到厭煩的人，可以因為這項活動有多麼難得及令人驚艷而稍微紓解他們的情緒。」

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