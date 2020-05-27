【新冠肺炎】日本遊樂園防疫新指引　呼籲遊客坐過山車不尖叫

在新冠肺炎（COVID-19）疫情下，日本終於在5月25日全面解除緊急狀態令，當地各景點也著手準備重開事宜，同時也要重視抗疫工作。日本遊樂園業界就發布防疫指引，向各遊樂園提供建議，包括呼籲遊客玩過山車等設施時不要大聲尖叫，在鬼屋內「鬼」要與遊客保持社交距離等。 至於5月28日即將重開的東京鐵塔，則要求遊客步行600級樓梯上落展望台，避免坐電梯。

日本多個大型樂園仍然關閉，不過名古屋LegoLand則已在5月23日重開，遊客都戴上口罩玩過山車（Getty）

日本媒體5月25日報道，東日本遊園地協會與西日本遊園地協會共同發布指引，提醒樂園在疫情期間要以遊客和員工的健康為優先，指引建議要求民眾隨時戴上口罩，並避免在坐過山車或玩其他遊樂設施時大聲尖叫。

在鬼屋內，扮演「鬼」的工作人員應該跟遊客保持社交距離，又或者扮演吉祥物與超級英雄的工作人員，不應該與遊客握手或擊掌，避免近距離接觸，超級英雄在表演時也應避免煽動遊客尖叫。

指引又建議樂園不應開放虛擬實境設施，除非能夠確保特效眼鏡或護目鏡完全消毒，指引又稱，樂園應該要求攤販不要向小朋友提供玩具或試食。

在疫情肆虐期間，日本大型樂園都要關閉，東京迪士尼樂園與大阪的環球影城仍然暫停營業，未知何時重開。

東京鐵塔將在5月28日重開，該公司要求遊客步行到展望台，避免坐電梯（Getty）

東京鐵塔重開 遊客要步行上落

日本知名景點東京鐵塔在疫情下也有新措施，該鐵塔即將在5月28日重開，宣布遊客原則上應該步行600級樓梯上落，前往最高位於150米處的大型展望台，預計步行13分鐘可到達。

日本放送協會（NHK）報道，長者或殘障人士可以搭乘電梯前往展望台，但包括工作人員在內，每次最多5人乘坐電梯。

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（中央社 / 日本放送協會）