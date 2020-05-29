俄羅斯「體操美女」居家防疫有練功　超高難度動作網民為之驚奇

俄羅斯藝術體操選手索爾達托娃（Aleksandra Sergeyevna Soldatova），她的柔韌性讓大家感到相當驚訝，當地媒體關注索爾達托娃在居家隔離期間時，在家裏放鬆的影片，可以看到她輕鬆的「360度扭轉」，一般人認為相當危險的動作，她卻能輕易的做到，讓人驚呆的說「這太可怕了」、「怎麼想都不正常」。

高難度動作融入居家生活日常 點擊放大瀏覽影片截圖及更多索達托娃的美照：

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索爾達托娃擁有一般人沒有的柔軟身體，影片中她一手拿着杯喝咖啡，另一隻手將右腿抬高，放到了頭頂，神情相當輕鬆自在，接着畫面轉到她雙腿張開180度，拿着遙控器轉台，接着開始做出高難度動作，像是趴着將腳彎曲到臉的兩側上，甚至她還趴在地毯上，用腳來開啟手提電腦，還把腳高抬在牆壁上，用腳來當書架看書，種種的動作，都讓人愈看愈驚呆。

影片在媒體《今日俄羅斯》的Twitter上以「體操運動員如何在自願隔離期間度過時光？」為題發布，也吸引了1.8萬人次觀看，網友們也驚訝的回應「這太可怕了，這怎麼做到的？」、「我不能想像這個畫面」、「想像如果你有這樣的老婆」、「怎麼想都不正常」、「美麗的女神！」、「太漂亮了」。

索爾達托娃是俄羅斯個人韻律體操運動員，身高174厘米，現年21歲。她是2018年世界全能銅牌得主、2018年世界絲帶操冠軍、2016年大獎賽決賽全能冠軍和2016年俄羅斯全國全能冠軍，她也會參加明年的東京奧運。

🤸 How do gymnasts cope in quarantine?! pic.twitter.com/NX22ju5ymc — RT Sport (@RTSportNews) May 26, 2020

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】