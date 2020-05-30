【旅遊注意】希臘6月15日起　29國遊客可入境　中國有份

希臘5月29日宣布在6月15日容許29個國家民眾入境旅遊，當中包括中國。

除了中國、日本及韓國，還有奧地利、丹麥、挪威、塞浦路斯、以色列、瑞士、馬爾他、保加利亞、克羅地亞、澳洲、新西蘭、北馬其頓、阿爾巴尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞、黎巴嫩、立陶宛、匈牙利、塞爾維亞、黑山共和國、羅馬尼亞、斯洛文尼亞、斯洛伐克、捷克和芬蘭。

希臘旅遊部稱會對旅客進行隨機的新冠病毒檢測。政府亦會監測和評估與病毒有關發展。獲准入境的國家民眾名單，會在7月1日前更新。

獲准入境希臘旅遊的人，不論乘飛機往首都雅典或是塞薩洛尼基（Thessaloniki）都可。

希臘聖托里尼島街道只剩當地人出沒，業界人士表示「這是島上的經濟末日」。（Reuters）

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希臘3月實施全國「封城」，把確診病例數字控制在3,000個以下，死亡個案175個。它跟歐盟其他地區相比疫情相對沒那麼嚴重，但商業和旅遊業還是陷入停擺。旅遊業的收入佔希臘經濟產出近25%。

希臘此舉還可拯救該國旅遊旺季的部分收入。如果當地酒店再沒有遊客的話，有65%的酒店有可能倒閉。

該國民眾5月4日起已恢復正常生活，部分商店與服務、如書店，網上商店以及髮型屋已再度開業。5月11日有更多商店恢復營運，來到5月18日，購物商場及古蹟重開。