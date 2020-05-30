日本東京鐵塔疫情後解禁　登頂冇得搭Lift？行600級樓梯嚇傻網民

日本東京鐵塔早前因新型冠狀病毒肺炎（COVID）疫情關閉，經過一個多月後，終於在昨（28日）重新開啟，不過為避免群聚感染，一般民眾想上東京鐵塔觀景台就要爬600多階的戶外樓梯，嚇傻一眾網友。

重新開放後的東京鐵塔仍維持防疫政策，進場民眾須量體溫、戴口罩，除此之外，搭電梯也會有所限制，一般民眾只能爬600階的階梯上150公尺高的觀景台，且爬完戶外階梯的人能獲得「諾朋公認上升樓梯認定證」（東京鐵塔吉祥物角色叫「諾朋」）。若有身體不方便或高齡長者，仍可申請搭乘電梯，連同電梯小姐，一台電梯中只能搭乘五人。

日本東京鐵塔28日重新開放，但為避免群聚感染，一般民眾不能搭乘電梯，想上觀景台必須徒步走600階的樓梯。（Joshua Ang/Unsplash）

消息被網友轉發至PTT後引起網友討論，原PO幽默表示，「去東京鐵塔看夜景(X)；去東京鐵塔健身(O)」。其他網友也紛紛表示，「600階，嚇死人」、「爬到頂樓大家都把口罩拿下來大口喘氣，更危險」、「爬600階禁止喘氣嗎？XD」、「光速蒙面俠的入社測驗嗎？」

也有不少爬過的網友表示其實沒有想像中可怕，「爬過，不難，累了隨時可以停下來欣賞梯外風景。」「其實不會很累，加上是室外樓梯，這個時節很舒服。」、「爬着爬着就到了」、「認定證在入口處發，還沒開始爬就拿到證書XDD」、「我爬過，其實並不困難！」、「野原一家都爬過了，沒問題的」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】