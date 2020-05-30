【美國示威．新聞教室】國民警衛隊非正規軍　反而是「總統搖籃」

美國明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯市（Minneapolis）一名黑人男子5月25日疑因警員武力拘捕而死亡後，全國多個地區爆發抗議活動。州長沃爾茲（Tim Walz）簽署行政命令出動國民警衛隊（National Guard）協助。事實上，美國史上曾有多位總統曾經做過國民警衛隊的成員，它到底是什麼組織？聽命於誰？除了維持秩序還負責什麼工作？

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國民警衛隊是什麼？

國民警衛隊最早在1636年已經出現，當時還是殖民時期，僅為一個普通的民兵組織，直至1824年8月25日才正式改名為美國國民警衛隊（United States National Guard）。

美國國民警衛隊包括陸軍國民警衛隊及空軍國民警衛隊，它是美軍中獨特且必要的一員，和聯邦後備役部隊同屬美軍的預備役部隊。

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市5月29日爆發抗議活動，圖為國民警衛隊的車停泊在示威現場。（Reuters）

國民警衛隊聽命於誰？

美國的武裝部隊包括6大軍種，陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊、海岸警衛隊和太空軍。國民警衛隊與上述正規軍的不同之處是，各州的國民警衛隊都是獨立的組織，歸州政府指揮。

雖然國民警衛隊大多數時候由州長控制，但國民警衛隊也有機會為聯邦政府服務，這個時候他們便會聽命於總統，用來增強正規軍的的軍事力量。

國民警衛隊大多數時候由州長控制。美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市5月29日爆發抗議活動，圖為國民警衛隊成員站在示威者旁邊（Reuters）

國民警衛隊是「總統搖籃」？

美國44名總統中，多達20人曾經服務過國民警衛隊，包括開國總統華盛頓（George Washington）、二戰時期的杜魯門（Harry Truman）以及後來的「小布殊」，即喬治布殊（George W. Bush）。

小布殊在1968至1973年是空軍國民警衛隊的一員（Texas Air National Guard）

國民警衛隊會做什麼？

國民警衛隊的服役人員絕大多數人都是兼職，平時，他們每個月會用1個周末來進行訓練，每次訓練為期2天。除常規訓練外，他們每年還會有一次時長15天的集訓。

州長可以在當地或全州緊急情況下，要求國民警衛隊採取行動。他們的任務除了舞刀弄槍外，還可能會在暴風雨、火災、地震或騷亂的情況下充當消防員和救護人員。

明尼蘇達州明尼阿波利斯市5月29日爆發抗議活動，圖為示威者站在一名國民警衛隊成員面前向其說話（Reuters）

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