Kylie Jenner遭《福布斯》指控誇大銷售業績　踢出富豪榜

福布斯雜誌29日指出，集真人騷明星、模特兒、企業家、名媛與網紅等多重身分於一身的凱莉珍娜（Kylie Jenner），旗下化妝品公司Kylie Cosmetics涉嫌誇大銷售業績，並將她踢出億萬富豪榜，引來Kylie Jenner親自上Twitter反擊。

Kylie Jenner去年以21歲之齡登上史上最年輕的「白手起家」億萬富豪，引來熱議：

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福布斯2019年宣布，Kylie Jenner以21歲之姿成為史上最年輕的「白手起家」億萬富豪，當時就引來質疑聲浪，包括她算不算白手起家。如今，眼見自己被除名，Kylie Jenner回應：「我以為（福布斯）是個信譽良好的網站，我只看到一些不準確的聲明，還有未經證實的可笑推測。我從未要求任何頭銜或試圖說謊達到目的。」

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period — Kylie Jenner (@KylieJenner) May 29, 2020

福布斯2019年宣布，凱莉珍娜以21歲之姿成為史上最年輕的「白手起家」億萬富豪（IG@forbes）

福布斯指出，金．卡黛珊．威斯特2016年7月登上雜誌封面後，凱莉珍娜家族的公關就用「罕見力道」（unusual lengths），企圖將她也拱上福布斯封面。儘管福布斯一開始覺得資料說服力不足，但其他財經和時尚媒體仍相信公關報出的數字。福布斯最後根據消息來源和報稅紀錄，於2018年7月認證凱莉珍娜將成為美國最年輕的白手起家億萬富豪。

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Kylie Jenner 2019年11月以6億美元代價，將Kylie Cosmetics的51%股權出售給美妝巨擘COTY集團，整筆交易當時就引來分析師交相質疑。福布斯近日更從COTY集團財報算出，Kylie Cosmetics的2018年銷售額應僅1.25億美元，和公關對外宣稱的3.6億美元存在極大落差，並質疑家族會計師可能提供偽造的稅務紀錄，以取信邀訪的媒體。

福布斯指出，無論是規模或利潤，Kylie Cosmetics都遠比不上她的家族多年來向媒體及美妝產業宣傳的程度，並下調凱莉珍娜的身家為接近9億美元。傑富瑞集團股票分析師維辛克（Stephanie Wissink）說，「持平來講，卡戴珊－珍娜家族的所作所為都在浮誇。要符合品牌形象，他們必須誇大」。

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