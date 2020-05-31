SpaceX火箭發射成功具劃時代意義　人類打開太空探索新章

私人企業太空探索科技公司（SpaceX）與美國太空總署（NASA），在5月30日成功發射搭載龍飛船（Crew Dragon）的獵鷹9號（Falcon-9）火箭，接載兩名太空人上太空，這次發射揭開了人類發展太空的新一頁。

SpaceX發射：圖攝於5月30日，搭載龍飛船的獵鷹9號火箭發射升空，成功進入軌道。（Reuters）

搭載龍飛船的獵鷹9號在美國東部時間5月30日下午3時22分成功在佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射，目前已進入軌道，前往國際太空站。

美國自2011年最後一次太空穿梭機任務結束以後，已再無載人升空任務。太空穿梭機是1970年代冷戰時期，美蘇太空競賽下研發的產物，距今近半世紀歷史。太空穿梭機當年的設計、技術限制及龐大發射成本已不勝負荷，最終在2011年退休。

SpaceX發射：龍飛船的控制全由三塊可觸控的屏幕完成，舊式操控成為了備用系統。SpaceX介紹影像截圖。（SpaceX）

任務的三項重大意義

因此這次的發射，具有多重及劃時代的意義。首先是火箭：獵鷹火箭是SpaceX設計的新型「可回收發射火箭」，與傳統用完即棄火箭不同，獵鷹火箭在發射後會自動降落回指定地點回收重用，大大節省發射成本。

第二是科技進步，除太空人穿上最新款有如賽車服的太空衣，一改過去笨重形象外，龍飛船上系統亦追上時下新科技。如龍飛船的控制全由三塊可觸控的屏幕完成，太空人不再需要面對一大堆按鈕，太空船控制得以完全電子化。

第三是人類首個商企的載人太空任務，SpaceX是美國的私人太空企業，SpaceX的成功象徵太空探索踏入了新時代，從國家完全主導成為與商業合作。

鼓勵企業參與航太發展除了能讓政府節省成本外，亦能引入更多競爭，帶來進步。事實不論是SpaceX或同樣正進行載人太空船研發的維珍銀河公司（Virgin Galactic），目的都是降低太空飛行成本，最終讓載人太空任務大眾化，讓太空旅行成為可能。

人類夢想在月球及火星建立基地、殖民太空，SpaceX的發射成功，成功讓我們向夢想踏前一步。

↓↓↓更多火箭發射時的精彩相片，可點擊圖輯放大：