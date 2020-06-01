美國16歲天才抖音教數學狂吸數十萬粉絲：教得比學校好

現今抖音（TikTok）已成為年輕人最愛的短片app，平台上的影片類型相當多樣，有模仿、跳舞、唱歌等，除了素人以外，就連許多大牌明星也愛用抖音與粉絲互動，來展現親民搞笑的一面。對此，近日一名美國的16歲男孩，使用抖音不是用來模仿與跳舞，而是教大家如何解方程式和函數，並拍攝學習重點筆記供大家分享，目前也已累積超過66萬粉絲追蹤。

根據 Entertainment Tonight報道，因為受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的影響，全球不少學校都改為線上遙距教學，然而居住在紐約州布朗克斯市的16歲艾力克斯（Alexis Loveraz），一開始只是為考試而將學習影片放在抖音平台上，沒想到之後竟有網友詢問他是否還可以教其他科目，因此成為他在抖音上教課的契機，教學內容不只教授數學，還涵蓋化學、物理等科目，有時還會有韓文的小教學，一改大家「多看抖音沒用」的刻板印象（點圖放大瀏覽）：

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自從艾力克斯開始在抖音上教課後，他的抖音帳號也一夕間暴增50萬人，還有不少粉絲表示，艾力克斯教的比學校老師還好，至今已累積超過66萬名粉絲，還獲得「抖音家教」的頭銜。艾力克斯也提到，他最感到欣慰的是，大家都說他的教學影片簡單易懂，今後還想開設系列SAT數學測驗課程，幫助想考大學的高中生，解決課業上的問題。

除了熱愛幫助他人解決學習的難題外，艾力克斯其實也是個不折不扣的天才，在着迷於數學之餘，艾力克斯其他學業表現也相當優異，獲得4.0 GPA的優異成績。現在他除了在抖音上PO影片外，他還將家教版圖擴展至YouTube、Discord和Google Classroom，並希望能與粉絲進行互動式學習。

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