越南是「隱形」抗疫模範生　僅3百多確診且零死亡　背後原因是……

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，韓國、台灣等亞洲地區成功壓平感染曲線，也讓這些地區的防疫模式成為全球稱道、取經的對象。但另一個亞州國家——越南——儘管未成為鎂光燈焦點，抗疫成果卻堪稱舉世欣羨：截至5月30日止，全國人口9700萬的越南僅累計328個確診病例，因新冠病毒死亡的人數仍維持0人，更達成連續44天未新增本土病例的難得紀錄。

在實施長達3星期的全國封鎖後，越南在4月下旬漸次鬆綁限制措施，學校及商業活動均已恢復，交通繁忙堵塞的特有風景也重現街頭，在生活重返常軌的同時，疫情也並未死灰復燃。

美國有線電視新聞網絡（CNN）指出，考量到越南與疫情發源地中國接壤，每年迎接數百萬名中國旅客入境，人均收入與醫療體系的健全度更比不上韓國、香港等抗疫有成的地區——越南每1萬人僅有8名醫生，比例是韓國的三分之一──在歐美富國遭疫情重創之際，也讓越南防疫成果更加令人驚奇。

疫情下的越南及隔離區（點圖放大瀏覽）：

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儘管外界也不乏對越南官方數字懷抱質疑的聲浪，但實際參與治療新冠肺炎病患的傳染病醫生威特斯（Guy Thwaites）告訴CNN，他認為官方通報的病例數與當地實際情形相符。

「我每天都會去病房，我認識那些病例，也知道沒有人死亡，」同時在牛津大學設立於越南的臨床研究機構（OUCRU）擔任負責人的威特斯說，若真有未通報病例或社區傳染現象，會有未確診但出現症狀的患者前往醫院求診，「但這種情況從未發生過。」而根據公衛專家的看法，越南亮麗的防疫成績，可歸功於政府及早部署抗疫工作、嚴格追蹤隔離、防疫宣傳運動等作為。

及早行動 杜絕疫情蔓延

在武漢爆發疫情初期，中國當局還不願承認病毒「人傳人」的階段，越南政府就採取果斷行動，從1月初起便對從武漢抵達越南的旅客量測體溫。1月23日，越南通報首2起確診病例，隔日就當機立斷中止所有往返武漢的航班。

當越南民眾1月下旬正沉浸在農曆新年的喜慶氣氛中，越南政府即發揮共產專制政權的鐵腕手段，向新冠病毒「宣戰」。總理阮春福（Nguyen Xuan Phuc）當時在越南共產黨（越共）會議上表示，病毒不久之後就影響到越南，「對抗這種流行病就等於上戰場殺敵」。

越南當局對疫情嚴陣以待，原定於2月開學的各級學校皆勒令停課，最終到5月才迎接學生重返校園。2月12日，當時越南境內僅有10例確診，政府就下令封鎖河內附近人口1萬多人的城鎮，是中國境外首個實施大規模封鎖的地區。威特斯認為，越南政府在初期迅速採取行動，大幅領先許多國家，「對控制疫情有莫大助益」。

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強大的追蹤能力

除了制定嚴格隔離政策外，越南政府的接觸者追蹤（contact-tracing）工作同樣為人稱道，當西方國家大多只記錄與感染者有過直接接觸的人，越南動員國家機器，廣泛追蹤任何可能與患者接觸過的人，甚至追蹤到感染者的第二、第三甚至是第四級接觸鏈，患者的直接接觸者將被送往政府的集中檢疫單位隔離，間接接觸者則被要求隔離，或者限制他們的行動。

除此之外，當局也透過報紙、電視等媒體播送患者過去14天的行蹤，並呼籲相同時間到過同一地點的民眾接受檢測。位於河內的白梅醫院（Bach Mai）3月份爆發群聚感染，公衛當局除了下達封院命令外，更追蹤到了近10萬名醫護人員、患者、家屬、訪客及其親密接觸者。

根據對越南270名確診病例的初步研究，至少有43%患者在確診時並無症狀，也顯示當局主動揪出高風險族群，進行嚴格追蹤隔離工作，從而遏阻病毒在社區悄悄傳播的重要性。而越南從中央到地方各層級的衛生中心，在此扮演的角色也功不可沒。

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防疫宣傳運動 洗手歌風靡全球

CNN指出，從疫情爆發之初，越南政府便設立了電話專線、網站及APP，衛生當局也會定期向全民發送簡訊，以便大眾即時、明確得知疫情的最新資訊。全國熱線一天最多能接到2萬通電話，而這個數字還不包括地方政府另外成立的數百個熱線。

除此之外，越南政府也利用各種媒介發起宣傳運動，國家職業安全及衛生研究院（VNNIOSH）2月下旬與人氣歌手阮明姮（Nguyễn Minh Hằng，藝名MIN）和黎忠晟（Lê Trung Thành，藝名Eric）推出洗腦「洗手歌」《嫉妒的新冠病毒》（Ghen Cô Vy），立刻在全球掀起熱潮，至今在影音網站已累計超過4800萬次觀看數。

威特斯強調，越南經歷過SARS風暴及之後的禽流感疫情，也幫助政府及大眾為本次新冠病毒大流行做足準備：「比起許多也許較富裕、較少出現傳染病疫情的國家，越南人民對於傳染病更加認真看待……舉國上下都明白必須正視疫情，並遵守政府的防疫準則。」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：人口9700萬、確診數比台灣還少！被全世界忽略的抗疫模範生：越南怎麼做到「零死亡」紀錄？】