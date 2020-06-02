【新聞教室】神秘白宮地堡建於40年代供高官避難　傳新地堡有5層

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）因警員過度暴力執法致死後，美國多個城市連日爆發示威，抗議活動甚至蔓延到白宮外圍。當地媒體報道，美國總統特朗普（Donald Trump）一度躲進白宮地堡（bunker）避風頭。 為了防範攻擊而設的白宮地堡頗為神秘，它的內部樣貌曾在「911事件」後曝光，之後又不斷加固，以抵禦地面上的飛機撞擊等，據報如今的白宮地堡已經不止一個，新地堡更有5層。

白宮地堡的名字其實是Presidential Emergency Operations Center（總統緊急行動中心，暫譯），簡稱PEOC，它位於白宮東翼地下，建於1940年代二戰時期，當時為總統小羅斯福（Franklin Roosevelt）的年代。

🔻2001年「911」事件發生後，多名美國官員都在白宮地堡內開會🔻

美國總統過去甚少使用這個避難用的地堡，最受關注是2001年「911事件」時，美國特勤人員擔心白宮會受攻擊，即時安排多名重要人物包括時任美國副總統切尼（Dick Cheney）、第一夫人勞拉（Laura Bush）、時任國家安全顧問賴斯（Condoleezza Rice）等到地堡，後來美方公開照片，也讓地堡內貌曝光。

時任總統小布殊（George W. Bush）在「911」事發時並不在華盛頓，但他之後也有到地堡內。另外在2005年，美方懷疑有飛機駛向白宮，也緊急安排總統小布殊到地堡，幸屬虛驚一場。

美國前總統小布殊（George W. Bush，右）與妻子勞拉都曾到過白宮地堡，圖為兩人2019年10月在德州出席棒球活動（Getty）

據前第一夫人勞拉（Laura Bush）後來在著作中描述，「地堡」總統緊急行動中心是作為危急時的指揮中心，內有會議室，設電視、電話、通訊設備等。

在「911事件」後，美國政府更是把地堡不斷加固，以防範地面上的飛機撞擊等。

白宮新地堡被指建在北草坪的地下，圖為2017年11月特勤人員在北草坪駐守（Getty）

新的白宮地堡有5層

據美國媒體如《華盛頓郵報》等所述，如今的白宮地堡已不止一個，這是因為到了2010年左右，美國政府在白宮再有大工程，曾著書講述白宮內幕的記者凱斯勒（Ronald Kessler）便指，該計劃是再建設一個新地堡。

新地堡被指建在白宮北草坪地下，共有5層，有獨立的空氣與食物供應系統，儲存的食物數量足夠數個月之用，另外該地堡的設計也為了防範核攻擊，避免輻射能夠穿透到地堡。

白宮的神秘地道

據凱斯勒所述，若然有危難發生，總統也可以選擇透過白宮地下通道離開，且起碼有兩條路線可走，其中一條通往白宮附近的財政部大樓；另一條通向南草坪，讓總統可以乘坐「海軍陸戰隊一號」直升機（Marine One）離開。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：