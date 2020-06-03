【美國示威】《本能》女主角莎朗史東　拍片教人應付暴徒

美國明尼蘇達州白人警察將非裔男子弗洛伊德（George Floyd）壓頸致死，點燃了‘種族爭議的怒火，各地示威抗議不斷，全國動盪、氣氛不安，連比華利山莊的精品店都遭人趁亂打劫。

昔日自我標榜「高智商」的性感女星莎朗史東（Sharon Stone），是務實派，乾脆拍短片教導民眾碰到暴動，如何待在家中最安全的角落（點圖放大瀏覽）：

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《2012》男主角尊古錫（John Cusack）則拿着攝影器材紀錄自家芝加哥一帶的示威實況， 他表示警方不喜歡他拍到正在燃燒的汽車，上前制止還拿警棍敲了他的自行車，他將這段短片（編按：在5月31日）發布在社群網站上，雖然沒有呈現警方嚇阻他的影像，卻有相當響亮的金屬敲打聲。

Cops didn’t like me filming the burning car so they came at me with batons. Hitting my bike.

Ahhm here’s the audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v” — John Cusack (@johncusack) May 31, 2020

奧斯卡影后荷爾芭莉（Halle Berry）則心痛有81歲、已經移民美國30多年的老先生，不止店被砸、遭搶光還被焚毀，連已故妻子的戒指都遺失，透過社群網站呼籲大家出錢出力幫忙。

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