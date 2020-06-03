【BNO】約翰遜新計劃會帶來什麼改變？　重點在「工作權」

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全國人大通過「港版國安法」，西方多國表態反對，其中英國表明一旦中國在香港實施國安法，將加大英國國民（海外）護照（BNO）的簽證權利，英國首相約翰遜（Boris Johnson）6月3日更特意在香港《南華早報》與英國《泰晤士報》撰文，講述英方立場與計劃。

約翰遜政府的「改變BNO計劃」會帶來什麼不同？該計劃包括加長港人可在英國逗留期限，但更大重點是加入「工作權」（right to work），改變過去BNO持有人不能工作的局面，繼而會影響申請成為英國公民難度的關鍵。

英國首相約翰遜罕有地在香港報章撰文，圖為5月11日他現身唐寧街10號（Getty）

約翰遜的文章6月3日分別刊登在香港《南華早報》與英國《泰晤士報》，講述英國政府的觀點，其中在香港報章刊登的文章以「向憂慮前途的香港人，英國會提供另一選擇」為題。事實上，英國外相藍韜文（Dominic Raab）之前也在5月底預先向外透露，英國可能會加大BNO簽證權利

按照目前情況，BNO護照持有人可以在英國逗留6個月，但如果要工作或讀書都要額外申請簽證，故此不少人形容BNO更似是旅遊證件。至於按照如今約翰遜政府透露的計劃，則可能帶來三大不同：

1. 可續期的12個月逗留期限

根據約翰遜與藍韜文的說法，英方都有意取消「逗留6個月」這個期限，然後另外訂立一個12個月的期限，但可留意的是，兩人都提到這個期限是可續期或延長，包括約翰遜稱是「可續期」（renewable）與藍韜文稱是「可延長」（extendable）。此意味這個期限更可能並非最長12個月，而是起碼12個月。

但英方未有講述的細節則包括續期條件與程序等，若然續期要求先有高薪工作或大量資產，則難度不低。

英國外相藍韜文稱一旦中方實施港版國安法，英國會加大BNO持有人的簽證權利，圖為他4月底現身唐寧街（Getty）

🔻藍韜文5月底時就有關英方觀點與計劃的說法🔻

2. 加入「工作權」

英方新計劃帶來的另一重點是加入「工作權」。過去BNO護照持有人不能在英國工作，一如其他人要申請工作簽證如「Tier 2」，門檻不低，包括年薪有最低要求，僱主又要先取得相關牌照，需先證明未能在本土找到適合人才等，故此取得工作簽證難度頗高。

但如今藍韜文5月底的說法，是讓BNO持有人在逗留英國期間「可申請工作與留學」（to apply to work and study），再到這次約翰遜在最新文章進一步表明新計劃會讓BNO「包括工作權」（including the right to work），這無疑是改變BNO的性質，也很大機會是降低在英國工作的門檻。

若BNO有「工作權」，將可能成為申請為英國公民的途徑，例如現時取得「Tier 2」一般工作簽證者，可以在連續住滿5年後取得永久居留權，繼而再入籍。

但目前英方尚未講述的細節則包括這個「工作權」是否完全無限制，以及工作多少年後可以永久居留等。

約翰遜提出可能會讓BNO持有人獲「工作權」，圖為5月11日他到國會前在公園散步（Getty）

3. 可帶同家屬

英方也打算把新計劃延伸至BNO持有人的親屬。根據藍韜文6月2日出席國會時的說法，英國未打算讓所有曾登記BNO者獲得資格（約300萬人），但可參與新計劃的人會包括BNO護照持有人（目前30多萬），與他們在香港的家屬（dependents），此意味部分非持有BNO者也會獲得資格前往英國。

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事實上在香港經歷一連串社會事件與最新的「港版國安法」風波後，英國政界普遍支持擴大BNO的簽證權利，甚至有議員主張重開BNO申請、直接讓BNO持有人取得居英權等，如此種種均是讓約翰遜政府有加大BNO權利的壓力，但另一方面，約翰遜政府也並非全無顧慮，例如去年12月英國媒體也有傳出藍韜文因擔心影響對華關係而不願意擴大BNO權利的消息，未來會有什麼變數，尚未可知。

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