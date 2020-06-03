【美國示威】美國警察的「隱性偏見」問題　如何重建警民互信？

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警察過度武力致死後，多個城市連日爆發大規模示威。事實上，美國警察使用過度武力導致黑人死亡的事件已非首次，過去也時有聽聞，當地警隊需要有所改變，但應當如何變改才能重建警民互信？

圖攝於6月2日，加州帕薩迪納市的示威。示威者把車停在路中心，叫着口號抗議警方使用過度暴力執法。（Reuters）

根據英國《衛報》2016年一個有關美國警察暴力的特輯，統計指在警察的執法中，黑人疑犯遭警方射殺的機率是白人的2倍。在2019年民間組織「Mapping Police Violence」中的統計，機率更升至3倍。

美國警察更容易向黑人開槍

儘管這與美國黑人社區更容易成為犯罪溫床，警方執法頻率更高導致死亡數字上升有關，但這並不能解釋所有原因：2015年加州大學（University of California）一份研究顯示種族偏見與種族間的犯罪率沒有關係；2014年科羅拉多大學波德分校（University of Colorado Boulder）的一次心理實驗，發現警察會更容易向黑人目標開槍。

即使這並非蓄意歧視，但種種跡象顯示美國警察存在「隱性偏見」（Implicit Bias）。要改正這種偏見，研究人員指出可以透過加強警察訓練取得改善。訓練內容包括重新「辨識威脅」，糾正警察不是單純透過膚色判斷一個人危險或否。

美國示威：圖攝於6月2日，明尼阿波利斯的示威。黑人的命也是命（Black Lives Matter）已是美國多年抗議美國警察過度執法導致黑人死亡的標語，到今天問題仍未解決。（Getty）

學習選擇除致命武力以外的選項

根據美國司法部2006年的報告，指出警方在日常訓練中，傾向集中訓練體及射擊上。如警員會花60小時在射擊訓練，50小時在自我防衛訓練，但只有8小時的溝通技巧訓練，及８小時的調解、處理糾紛訓練。

有批評指這導致了美國警方在執勤時會傾向直接使用武力。其中一個典型例子是2014年克里夫蘭槍擊事件：一名警察在接報前往公園，調查一宗懷疑持槍案時，警員在下警車後即時開槍射殺一名拿着玩具手槍的12歲黑人小童，過程不到兩秒鐘。

該警員本可以在警車進一步觀察小童手上的是真槍還是玩具手槍，亦可以透過言語或各種方法引導小童或公園其他的人，但警員因日常訓練，讓他本能地直接開槍射殺，解除他認為的「最大威脅」。

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自2015年起，美國加速推動警員配戴隨身錄影裝置，以紀錄警察執法時行為，裝置協助解決了很多爭議的執法案件。不過錄影裝置僅能在事後發生後才能查看，協助了解事情發生經過，無防止作用，因此上述警員訓練的改革是必要的。

但以上的改革只是其中一部分，提升警員待遇和質素、改變社會普偏認知、解決黑人社區貧窮問題等也是解決方法。警方在執法時，難以「彬彬有禮」地對待全部罪犯，在部分時間有使用適當武力的必要，但如何辨識威脅，及認識除武力以外有更好解決方法，可有助避免造成不必要的傷亡。