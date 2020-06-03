Richard Mille車隊破天荒採用全女班　其中一位更是電競賽車女王

古代的上流社會想展現社經地位，擁有一批駿馬、並有專門騎師，恰可展現財力與品味；而現代人如果以此類比，一支職業的賽車車隊，將是更現代化、更有速度感的霸氣展示。頂級鐘表品牌RICHARD MILLE日前組成了專屬的全新車隊、但組成團員特別：全女性的職業車手組合，包含三位職業競速車手Katherine Legge、Tatiana Calderon 、Sophia Floersch，與來自澳洲的職業電競女子車手Emily Jones，前代未聞。

RICHARD MILLE車隊的女將們（點圖放大瀏覽）：

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事實上，因為疫情肆虐全球，原訂6月的利曼24小時聯賽，展現了全新變化。由ACO（西方汽車俱樂部）、FIA WEC（國際汽聯世界耐力錦標賽）和Motorsport Games（國際汽聯賽車運動會）共同發起了「虛擬利曼24小時耐力賽」，並將來自F1一級方程式、WEC世界汽車耐力錦標賽、Formula E電動方程式等FIA錦標賽的車手們，與職業電競車手，混編為50支車隊。該項賽事的規則之一是每隊需有4名車手，並包含2名以上FIA的正規車手；而RICHARD MILLE車隊用了3名車手，也是真實車隊中的所有車手。

車型由主辦單位提供，LMP級別僅提供Oreca LMP2賽車，而RICHARD MILLE車隊則選擇了象徵熱情與速度的紅色為塗裝，同時虛擬賽事將完全依循利曼24小時耐力賽的標準賽制規則，並將於法國時間的6月13日下午進行。

同樣都是真人車手，但混合職業車手與電競選手的賽車賽事卻可能是賽事史上首創，想收看？屆時將可透過數位平台與轉播WEC賽事的電視頻道，全程親眼參與。

稱有如把方程式賽車戴在手上 點圖瀏覽RICHARD MILLE的腕錶：

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