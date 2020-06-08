京都動畫縱火案將滿一年　「動畫界9・11」如何改變日本檢警系統

2019年7月18日，日本京都動畫第一工作室遭人蓄意縱火。就在這起事件將滿一周年時，日本警方於2020年6月2日逮捕了一名在網路上留言要刺殺動畫《動物朋友》導演的男子，並且還表示正在對其他的威脅留言展開調查。這種快速的調查作業，顛覆過去日警對於「威脅信」、「犯罪預吿」的消極態度。

京都動畫縱火案造成36死、35傷，震驚全球。這是自日本平成元年（1989年）以來傷亡最嚴重的單一縱火案，也被稱為「動畫界的9・11事件」。嫌犯青葉真司由於也遭到火勢波及需住院治療，又因為新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，遲至2020年5月27日才被日本警方正式逮捕。

根據京都動畫社長八田英明事後接受媒體的採訪表示，京都動畫作為老牌動畫製作公司，名氣之大，近年來每年都收到許多的「威脅信」，包括死亡威脅，就在事件發生前網站也被留言威脅。雖然公司有聘請律師，也有報警處理，但成效不彰：網站留言很難查出身分，而且除非是極度具體的威脅，否則多半當做「惡作劇」消極處理。

由於根據日警批露的調查資料，青葉真司自稱因為曾寄給京都動畫自己的創作物，懷疑京都動畫抄襲他的創作，所以才懷恨縱火。京都動畫證實青葉真司有投稿過小說但並沒有通過第一次評審；而公司收到的抗議或是威脅信中也沒有關於抄襲的，因此很難證明青葉真司在犯罪前有進行過「預吿」。

但不只京都動畫，歷年來許多動畫公司、漫畫家、甚至聲優藝人接到的威脅信數不勝數，甚至還有寄刀片、化學藥品，具有明確傷人意圖的行為；而日警偏向消極的處理方式早就在日本社會大眾間埋下不滿。

例如總銷量超過3,000萬冊的日本漫畫《黑子的籃球》，作者於2012年起收到超過400封的恐嚇信，不只作者本人，連作者的母校都收到恐嚇信與一瓶硫酸，許多作品的相關活動都因為恐嚇而相繼取消；但直到2013年底，犯人的犯行升級，恐嚇多家便利商店必須下架漫畫否則縱火，才終於被警方重視並逮捕。

京都動畫「京阿尼」第一工作室放火事件10個多月後，日本警方在今年5月27日終正式拘捕42歲疑犯青葉真司。青葉自身亦嚴重受傷，至今無法自行活動，警方亦押後拘捕至今。（AP）

聲優（配音員）接到恐嚇信也是家常便飯，日本著名聲優竹達彩奈從2014年起就不斷接到恐嚇郵件，總數超過7,000封，但直到2017年警方才受理報案，並在2018年才找到犯人並逮捕。另外包括上坂堇、佐藤聰美、水瀨祈等受過恐嚇的聲優，都是因為接到的恐嚇留言升級具體到「我要殺了你」之類，才能向警方報案並抓補嫌犯。

縱火事件後，日警對相關「威脅信」的報案偵辦，無論是受理或是偵查都明顯提升了積極度。於2019年8月9日，日警逮捕了一名在遊戲公司「SQUARE ENIX」網站上留言恐嚇的男子，他威脅要重現京都動畫縱火事件；2020年4月間，一名男子在網絡上威脅要刺殺著名動畫《動物朋友》的導演達紀（たつき），5月時達紀在社群網站上透露已報警，6月2日時該男子已經被逮捕。

過去日本檢警系統為人詬病的是，過度追求「破案率」、「定罪率」的數字，導致對於偵辦困難或是定罪不易的案件消極處理，不是拒絕受理就是怠於偵查。1999年的「桶川跟蹤狂殺人案」，受害者豬野詩織曾多次向警方報案其前男友威脅殺害她，但警方都不予受理，最終豬野詩織殺害，警方又怠於偵辦，至今成為懸案。

另外，日本長期女權不彰，女性受到的威脅、性騷擾、肢體暴力等長期被是為「開玩笑」甚至是「社會文化」，使檢警系統不願認真看待，也助長了加害人的氣焰，這也是女性聲優、藝人收到的威脅信遠多於男性的原因之一。