英國人為何也因種族歧視憤怒了？

美國黑人佛洛伊德（George Floyd）因警員暴力執法致死而引發的示威活動近日從美國蔓延到歐洲。其中，最大規模的示威出現在與美國歷史、文化、宗教同出一源的英國。倫敦、伯明翰、曼徹斯特、利物浦、卡迪夫等城市，都出現大大小小的反種族歧視示威。究竟種族歧視問題，為何也會令英國人「感同身受」？

美國之種族歧視問題歷史悠久，源於數百年前北美殖民時期的奴隸制度及貿易。就歷史背景來說，英國種族議題與美國並不太相似，它的時代背景，主要可以追溯到二十世紀的戰後重建和殖民地獨立運動，被歧視者主要是由前大英帝國殖民地遷移至英國的移民。

示威者站在英國前首相邱吉爾雕像上抗議示威。（AP）

戰後移民的到來

1945年，第二次世界大戰結束後，英國急需重建，並推動國內工業復甦，然而戰後勞動人口減少，英國政府銳意引入大量移民補充短缺的人力資源。國會在1948年通過的《英國國籍法》，大大增加了殖民地居民前往英國居住和工作的可能性。

1949年，當時主責評估戰後人口趨勢的皇家人口委員會（Royal Commission on Population）也曾經發表報告，稱政府可以沒有保留地（without reserve）歡迎「擁有良好資產」的移民來到英國。

這樣，從五十年代開始，英國政府積極鼓勵英聯邦國家的人士移民，既補充勞動力，又希望藉此維持英聯邦世界在去殖民化風潮下的友好關係（戰後英國已無力維持遍布世界各地的殖民地直接管治）。

大批來自加勒比、印度、中南半島、非洲等地區的殖民地居民來到英國，從事不同勞動行業。一些相對經濟條件較佳的移民，則選擇從商或從事專業。

譬如英國退出印度、1947年印巴分治之後，來自印度、巴基斯坦、孟加拉（當時稱東巴基斯坦）大批國民大舉來英；還有緬甸人、中東各國的穆斯林移民，壯大英國本土的非白人族群。

1961年，英國女皇伊利莎伯二世出訪印度，面見時任印度總統普拉薩德（Rajendra Prasad）。（Getty Images）

當時作為英屬殖民地的香港，也是英國五十年代移民來源之一，其中有很多是新界人。

阮志的著作《中港邊界的百年變遷：從沙頭角蓮麻坑村說起》裏面提到，基於港英政府當時銳意在新界發展，大舉收地及興建樓房，於是新界人的農地減少，恰好當時英國移民政策寬鬆（尤其作為原居民的客家人，與英國軍方有一定密切的聯繫），很多新界人便選擇移居英國。

五十年代香港移居至英國的華人群體，很多是新界人。後來七八十年代期間，因香港前途不明朗因素而移居英國者更眾，大大擴充英國本土華人社群的規模。

今天的倫敦唐人街。（網絡圖片）

白人與非白人的隔閡

數十年來，不同族裔的移民到達英國，補充基層勞動力，或透過從商擴張本土多元經濟。不過，白人與其他非白人之間，慢慢產生隔閡。有部分激進民族主義人士及右翼政黨，譬如英國國家黨（British National Party），強調英國白人的優越性，反對移民。那時候，華裔、非裔、印度裔等非白人族群仍受到一定的歧視。根據英國國家檔案館的網上資料，六十年代曾經進行過的問卷調查顯示，當時有五分之四的受訪英國人表示，感覺到「有太多移民被允許進入這個國家」。

後來，英國政府因應民情及勞動力供應情況，多年來多次修改移民政策。例如1981年修改《英國國籍法》，便創設數類英國公民身份，變相收緊海外人士取得英國公民資格及居留權的準則。

種族歧視議題，不只在美國才有，英國人也在這幾天站出來呼籲正視問題。（AP）

近十年以來，英國國民對於外來移民的態度更出現嚴重分歧對立。有些祟尚大英國主義人士擁有自我優越感覺的「英倫認同」，對接收中東、北非移民的立場很強硬，認為本國沒有義務收留戰爭難民；崇尚平等原則、立場偏左的人一般傾向較強的「歐陸認同」，有責任與歐洲各國共同承擔移民負擔，並致力創造種族平等、族群共融的現代公義社會。

兩者對接收北非、中東難民之迥異態度，令英國各光譜民眾重新關注起移民衍生之種族議題。英國脫歐的結果，移民因素的助推力相當明顯，其中受影響的必然是同樣是白人為主的東歐移民和勞工。

英國脫歐的結果，有一部分也是歸因於與種族議題相關的移民問題。（Getty Images）

種族及階級分野一直存在

有時候，歧視這種東西，不一定僅限於語言或行為，它可以深化在社會階級之中，形成制度上的歧視。一直以來，白人群體與少數族裔的社會不平等仍然存在，而且反映在階級和貧富差距之上。譬如在倫敦，地區之間的種族界限依然有如涇渭，貧民區與富人區壁壘分明。很多移民或其後代，尤其是非裔及穆斯林移民人口，還是集中生活在東倫敦、南倫敦等人口比較密集、治安較差的區域。當區學校的教育水平也相對不高，出生當地的新一代移民後裔，社會向上流的機會也較低。

南倫敦布里克斯頓（Brixton）是個多元族群社區，當區24%人口是來自非裔或加勒比裔人士。（Getty Images）

近年，涉及警權的種族歧視爭議事件不斷在英國重演。譬如2011年黑人男子Jimmy Mubenga在停泊在希思路機場的飛機上被三名保安人員暴力壓制致死；2017年分別發生20歲黑人Rashan Charles及25歲黑人Edson Da Costa被警察暴力對待致死的案件，後來的調查都判警員無罪……這些只是列舉例子之一，多年來多宗類似事件，激化起民間對種族歧視的輿論爭議。

今次佛洛伊德事件，只是再一次重新喚起英國人對於由來已久的種族議題的關注。其實在英國，本已有着同一樣的火種，美國這場示威之火一石激起千重浪，最終在大西洋的另一邊熊熊燃起。