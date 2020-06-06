【美國大選】拜登正式出線鬥特朗普　民調佔優但怕變希拉里2.0？

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美國前副總統拜登（Joe Biden）6月5日終於取得足夠黨代表票數，正式成為美國民主黨提名的總統候選人。按照目前民調結果，他形勢向好，在多個關鍵州份也領先現任總統特朗普（Donald Trump），但對於他能否把優勢延續至11月大選，抑或有可能變成「希拉里2.0」，美國媒體對此評論不一。

截至6月5日，77歲的拜登正式取得1993張黨代表票，超越1911張的所需門檻，正式鎖定民主黨總統候選人提名。拜登回應表示，他將每天「戰鬥」爭取大家的支持，並且相信可以與大家一起為國家靈魂而戰，贏取勝利。

拜登在民調佔優

從目前的民調結果看來，拜登佔有優勢，美國有線新聞網絡（CNN）6月4日報道，特朗普在面對拜登時處於不利位置，在幾個關鍵搖擺州份的支持率都落後，甚至在共和黨傳統票倉德克薩斯州（Texas），這位現任總統也只能與拜登旗鼓相當。

但即使拜登形勢向好，能否把優勢延續至11月大選屬未知數，再者在2016年總統大選，特朗普也是一直在民調落後，最後反而贏出勝戰，較前民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）取得更多選舉人得票，在這次選戰中，美國輿論同樣猜測拜登可能有暗湧。

個人魅力不足？

紐約州立大學斯托尼布魯克分校的政治學教授諾爾波特（Helmut Norpoth）6月5日在《國會山報》撰文稱，拜登在民調的優勢根本未能保證最終勝利，其中一個原因是早期民調並非好的指標，真正的競賽要至正式提名後才開始，而且自1960年代起，競選活動的一個主要環節是電視辯論，總統候選人如甘迺迪（John Kennedy）正是藉此展露個人魅力，扭轉形勢。

過去民主黨內對拜登的一個主要憂慮，也正是與魅力有關，拜登年紀不輕，也並非能夠突然喚起選民熱情的性格，反而不時出現口誤，在辯論時有危機。但另一方面，《華盛頓郵報》6月5日也有評論文章認為，隨着特朗普的爭議愈來愈大，可能已不需要拜登的個人魅力來鼓動選民投票。

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找非裔副手？

拜登在北卡羅來納、維珍尼亞、田納西等州份也顯示出自己得到黑人選民的支持，但美聯社認為，這個關係並非沒有緊張時刻，尤其是拜登5月接受訪問時稱，若果有人仍然未決定支持總統特朗普（Donald Trump）抑或他，便「不是黑人」，此番言論引起不滿，結果拜登要道歉。

拜登得到黑人選民支持，與他跟奧巴馬的良好關係有關，根據福布斯民調，75%受訪非裔美國選民傾向拜登，僅14%傾向特朗普，但拜登能否成功拉動黑人選民都去投票成為關鍵問題，尤其是在搖擺州份。美聯社便指，隨着全國爆發反種族歧視示威風波，將會讓拜登有更大壓力去找一個非裔人士當副手。

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拜登擁抱左翼？

拜登屬黨內溫和派，但為了拉攏本來支持參議員桑德斯（Bernie Sanders）或參議員沃倫（Elizabeth Warren）的選民，他近月公開支持不少左翼主張，例如在初選時期，他公開贊同擴大醫保、減免學生學債建議等。

美聯社便分析認為，拜登「轉左」將能幫助他鞏固黨內基礎，避免2016年時希拉里競選時民主黨內的分歧局面，但拜登此舉也會打擊他爭取高學歷美國人和部分工人階級的支持。

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