【美國大選】拜登正式出線鬥特朗普　民調佔優但怕變希拉里2.0？

美國前副總統拜登（Joe Biden）6月5日終於取得足夠黨代表票數，正式成為美國民主黨提名的總統候選人。按照目前民調結果，他形勢向好，在多個關鍵州份也領先現任總統特朗普（Donald Trump），但對於他能否把優勢延續至11月大選，抑或有可能變成「希拉里2.0」，美國媒體對此評論不一。

截至6月5日，77歲的拜登正式取得1993張黨代表票，超越1911張的所需門檻，正式鎖定民主黨總統候選人提名。拜登回應表示，他將每天「戰鬥」爭取大家的支持，並且相信可以與大家一起為國家靈魂而戰，贏取勝利。

Folks, tonight we secured the 1,991 delegates needed to win the Democratic nomination. I'm going to spend every day fighting to earn your vote so that, together, we can win the battle for the soul of this nation. https://t.co/sl3wFGabpg — Joe Biden (@JoeBiden) June 6, 2020

拜登在民調佔優

從目前的民調結果看來，拜登佔有優勢，美國有線新聞網絡（CNN）6月4日報道，特朗普在面對拜登時處於不利位置，在幾個關鍵搖擺州份的支持率都落後，甚至在共和黨傳統票倉德克薩斯州（Texas），這位現任總統也只能與拜登旗鼓相當。

但即使拜登形勢向好，能否把優勢延續至11月大選屬未知數，再者在2016年總統大選，特朗普也是一直在民調落後，最後反而贏出勝戰，較前民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）取得更多選舉人得票，在這次選戰中，美國輿論同樣猜測拜登可能有暗湧。

個人魅力不足？

紐約州立大學斯托尼布魯克分校的政治學教授諾爾波特（Helmut Norpoth）6月5日在《國會山報》撰文稱，拜登在民調的優勢根本未能保證最終勝利，其中一個原因是早期民調並非好的指標，真正的競賽要至正式提名後才開始，而且自1960年代起，競選活動的一個主要環節是電視辯論，總統候選人如甘迺迪（John Kennedy）正是藉此展露個人魅力，扭轉形勢。

過去民主黨內對拜登的一個主要憂慮，也正是與魅力有關，拜登年紀不輕，也並非能夠突然喚起選民熱情的性格，反而不時出現口誤，在辯論時有危機。但另一方面，《華盛頓郵報》6月5日也有評論文章認為，隨着特朗普的爭議愈來愈大，可能已不需要拜登的個人魅力來鼓動選民投票。

↓↓↓想看更多有關拜登從政之路的照片，請點擊放大觀看：

+ 11 + 10 + 9

找非裔副手？

拜登在北卡羅來納、維珍尼亞、田納西等州份也顯示出自己得到黑人選民的支持，但美聯社認為，這個關係並非沒有緊張時刻，尤其是拜登5月接受訪問時稱，若果有人仍然未決定支持總統特朗普（Donald Trump）抑或他，便「不是黑人」，此番言論引起不滿，結果拜登要道歉。

拜登得到黑人選民支持，與他跟奧巴馬的良好關係有關，根據福布斯民調，75%受訪非裔美國選民傾向拜登，僅14%傾向特朗普，但拜登能否成功拉動黑人選民都去投票成為關鍵問題，尤其是在搖擺州份。美聯社便指，隨着全國爆發反種族歧視示威風波，將會讓拜登有更大壓力去找一個非裔人士當副手。

↓↓↓想看更多拜登出席競選活動的照片，請點擊放大觀看：

拜登擁抱左翼？

拜登屬黨內溫和派，但為了拉攏本來支持參議員桑德斯（Bernie Sanders）或參議員沃倫（Elizabeth Warren）的選民，他近月公開支持不少左翼主張，例如在初選時期，他公開贊同擴大醫保、減免學生學債建議等。

美聯社便分析認為，拜登「轉左」將能幫助他鞏固黨內基礎，避免2016年時希拉里競選時民主黨內的分歧局面，但拜登此舉也會打擊他爭取高學歷美國人和部分工人階級的支持。