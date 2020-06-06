女兒遭綁架到朝鮮逾40年　橫田滋逝世終年87歲憾等不到與愛女重逢

日本長者橫田滋逝世，引來全國關注。他的女兒橫田惠1977年在新潟市遭人綁架到朝鮮，此後的40多年間，橫田滋與妻子早紀江一直為拯救愛女到處奔波，可惜他未能等到與愛女再重逢，6月5日因年紀老邁而離世，享年87歲。 他在多年尋找愛女的時光中，曾經見過外孫女、即橫田惠的女兒金恩晶，也曾協助拯救過另一遭綁架到朝鮮的女子，惜他始終未能完成最大的心願見到愛女。

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家人：未能與橫田惠見面 精疲力盡

橫田滋6月5日下午於川崎市一間醫院離世，他生前已住院超過兩年。橫田滋的84歲妻子早紀江與兩名兒子發聲明表示，為救出遭綁架到朝鮮的橫田惠，橫田滋與早紀江一直很努力，可惜橫田滋最終仍沒能見到女兒。他們還在聲明中表示「（橫田滋）未能與惠見面，精疲力盡，（我們）目前處於無法整理心情的狀態。」

對於橫田滋的離世，安倍晉三表示「充滿難過和抱歉，作為首相，我未能帶橫田惠回到她的父母身邊。我們必須果斷地行動和抓住一切機會，帶她和其他遭綁架的人回家。」

橫田滋半輩子都為拯救女兒而努力，圖為2002年10月他展示女兒在朝鮮的照片（Getty）

橫田惠13歲遭綁架

這宗在日本甚為知名的綁架事件，發生於1977年，橫田惠當時只有13歲，她在學校放學途中失蹤，父母一直努力尋找女兒，直至1997年，才得知女兒是遭人綁架到朝鮮。

橫田滋未有放棄，該年3月他與有類似遭遇的日本人成立「被綁架受害者家族會」，由他擔任會長，展開救人行動，此後，橫田滋夫婦成為營救綁架受害人運動的象徵。可惜的是，有關日本人遭朝鮮綁架的問題，遲遲未能解決，朝方甚至一度聲稱橫田惠已經死亡。

橫田滋（右）2006年時曾與崔桂月（左）會面，兩人是襯家關係，崔桂月的兒子金英男1978年從韓國遭綁架到朝鮮，後來與橫田惠結婚（美聯社）

曾見過外孫女

橫田滋夫婦半輩子都在尋找女兒下落，打動不少日本人。兩夫婦曾在2014年獲安排與女兒的後代見面，即橫田惠在朝鮮的女兒、現約32歲的金恩晶，雙方當時在蒙古秘密會面數日，惜橫田滋未能見到橫田惠。

曾協助救出另一受害者

橫田滋帶領的「被綁架受害者家族會」，曾在2002年成功救出一名女子曾我瞳，她在1978年8月遭綁架到朝鮮，橫田滋協助把帶她回到日本。

曾我瞳6月6日在記者會表示，橫田滋拯救了她的人生，她打從心底感謝他，但是如今她卻無法向橫田滋報恩。