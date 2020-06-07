【美國示威】英國塗鴉大師Banksy發布新作聲援　重要訊息藏畫中

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德遭白人警察執法不當致死，引發全美和世界各地示威。英國塗鴉大師Banksy在6月6日發布新作，支持「黑人的命也是命」運動，認為「有色人種被白人主導的體制辜負了」。

Banksy在Instagram發布新塗鴉，內容是一盞悼念已逝非裔人士的蠟燭點燃美國國旗的一角。

《衛報》報道，Banksy貼文說，「起初以為自己應該閉上嘴巴，聆聽黑人族群對這議題的看法。但我幹嘛這樣做？這不是他們的問題，而是我的問題」。

英國塗鴉大師班克西6日發布新作，一盞悼念已逝非裔人士的蠟燭點燃美國國旗的一角。（IG@banksy）

他說，「有色人種被體制辜負。白人主導的體制，就像破裂的水管讓樓下公寓淹水。錯誤的體制讓他們的人生陷入困境，但是解決問題並非他們的工作，他們無法辦到，因為沒人會讓他們進入樓上公寓」。

Banksy表示，「這是白人的問題。如果白人不修補，就會有人上樓踹門而入」。

英國塗鴉大師Banksy在6月6日發布新作，一盞悼念已逝非裔人士的蠟燭點燃美國國旗的一角。（IG@banksy）

Banksy的身份長久以來都是個謎，但不影響他成為21世紀最多產的藝術家之一，他富含政治控訴意涵的作品廣受外界關注。

預計有4000人參加Banksy老家布里斯托爾舉行的示威活動，其中包括7日遊行至城堡公園（Castle Park）。

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