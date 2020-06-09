【國泰注資．新聞背後】全球政府紛紛泵水　冀助航空業走出困境

國泰航空（0293）6月9日宣布資本重組方案，包括由港府出手救亡注資。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情令各地相繼封關，航空業需求大減令多間航空公司陷入財困。對成本高昂的航空公司而言，政府出手拯救與否成為一大關鍵。

疫情至今，各大航空公司均呼籲政府出手拯救。國際航空運輸協會（IATA）指出，全球航空業至少要有2000億美元（約15480億港元）政府拯救及資助，才可助航空公司渡過困境。

↓↓↓更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：

+ 2

新加坡：新航供股集資

新加坡航空（Singapore Airlines）在政府牽頭下，4月底在特別股東大會通過兩項最多150億坡元（約834億港元）的集資計劃。

第一項涉及集資88億坡元，當中包括發行53億坡元新股，以及35億坡元可換股債券。第二項則針對若疫情在15個月內未好轉，就會追加發行62億坡元可換股債券。供股計劃由大股東淡馬錫負責包銷。

副總理兼財政部長王瑞傑強調，新航是新加坡的戰略資產，政府會確保公司渡過危機，並在疫情後重新出發。

國泰注資：新加坡航空在政府牽頭下通過兩項最多150億坡元（約834億港元）的集資計劃，圖上為新航客機，圖下為新航子公司勝安航空的客機，圖片攝於2014年2月（AP）

德國：政府出手救漢莎

德國政府5月同意斥資90億歐元（約790億港元）打救漢莎航空（Lufthansa）。根據方案，德國國營德國復興信貸銀行（KfW）會提供30億歐元貸款，當地的經濟穩定基金（WSF）亦會斥資3億歐元買入獲得漢莎20%股份，並再注資57億歐元。

德國財長舒爾茨（Olaf Scholz）表示，對漢莎的注資會是暫時性，當漢莎的財務狀況恢復後便會退出，並強調會確保投資不會犧牲納稅人利益。

國泰注資：德國政府5月同意斥資90億歐元（約790億港元）打救漢莎航空。圖為2020年2月漢莎航空分公司奧地利航空客機。（Reuters）

美國：航空公司與政府達協議獲250億美元

美國航空（American Airlines）及達美航空（Delta Airlines）等8家航空公司，4月與美國財政部達成救助協議，共獲得250億美元（約1935億港元）資助。

美國航空表示將獲得58億美元協助，達美航空則表示將獲得54億美元。達美航空行政總裁巴斯蒂安（Ed Bastian）形容措施有必要，有關資金加上公司的自救措施，能避免員工在9月底前放無薪假和減薪。

國泰注資：美國航空及達美航空等8家航空公司與美國財政部達成救助協議，共獲得250億美元（約1935億港元）資助。圖為4月29日美國航空在當地機場（Reuters）

中國：提供國際航線補貼

中國政府決定在6月底前，為各航空公司運營的國際航線提供補貼，免徵用於機場等基礎設施建設的民航發展基金。

根據中國民用航空局資料，當局會補貼在疫情期間不停航和複航的國際航班，同時在疫情結束後，向執行重大任務的航空運輸給予補貼。