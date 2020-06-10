香港生活成本連續第三年居首　「治癒系食物」價格全球最貴

美世人力資源顧問公司（Mercer）6月9日公布本年度《環球生活成本指數調查》，香港連續第三年成為企業外派員工生活成本最高的城市。而正處於經濟危機的土庫曼首都阿什哈巴德（Ashgabat），則排名第2。

香港的住宿費用高昂。圖為2010年12月，香港的市貌。（Getty Images ）

美世根據匯率波動、成本推動的通脹及住宿費用等因素，來估算外派員工在一個地方的生活費。調查員比較了逾200種貨品及服務，如食物、酒、衣物及交通等在不同地方的價格。香港的牛奶價格全球最貴，水、啤酒和麵包價格最貴的城市分別為北京、杜拜和首爾。

結果顯示，對外派員工來說，香港在209個城市中是生活成本最高昂的地方。在排名前10的城市中，有6個都是亞洲城市，包括排第2的阿什哈巴德、第3的東京、第5的新加坡、第7的上海及第10的北京。台北則排第28名。

▼想了解更多有關生活成本的排名，請點擊以下圖輯：

+ 4 + 3 + 2

報告指出，香港的住宿費用遠高於其他208個城市。此外，受美元對港元匯率的變動影響，也是令香港生活成本高企的原因。阿什哈巴德在經濟危機下面臨進口問題及食物短缺，匯率波動與通貨膨脹令問題更惡化。

疫情期間，民眾的消費習慣也有所改變，「治癒系食物」（comfort food，即難過或傷心時吃的食物）、清潔用品和家居娛樂的需求增加。其中香港的「治癒系食物」售價為最高，一餐要逾45美元（約351港元）。清潔用品和家居娛樂最貴的城市分別為紐約市和墨西哥市。

瑞士有3個城市成為生活成本最高城市的首十名，包括排第4的蘇黎世、第8的伯爾尼（Bern）及第9的日內瓦。美元走強令美國城市外派員工的生活費增加。但在美國城市之中，只有排第6名的紐約位列首10位。三藩市排名16，洛杉磯比去年上升1名，排第17。

至於外派員工生活成本最低的城市，依次為突尼斯首都突尼斯（Tunis）、納米比亞首都溫得和克（Windhoek）、烏茲別克首都塔什干（Tashkent）、吉爾吉斯首都比什凱克（Bishkek）及巴基斯坦卡拉奇（Karachi）。