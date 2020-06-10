【美國示威．新聞教室】西方種族主義　大西洋黑奴貿易史影響深遠

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）遭警方暴力執法死亡，引發美國大規模示威。示威浪潮影響歐洲國家，英國更有人推倒了有蓄奴歷史的名人紀念雕像。蓄奴歷史其實是什麼？為何促成今日的種族主義？

一幅寫着1830年美國的黑奴貿易作畫。拿着鞭騎着馬的美國人指令着黑奴，描繪着當年的黑奴的情況。（Getty）

蓄奴沿自奴隸制時代，也是歐美歷史的一個重要部分。儘管奴隸早在古埃及時已存在，但歐美今天反對種族歧視的根源，是指非洲黑奴，大西洋奴隸貿易的時代。

大西洋奴隸貿易在16世紀開始，至19世紀結束。隨着15世紀歐洲航海技術發展，陸續發現新大陸，渴望財富與資源的國家開始在非洲地區沿岸建立殖民地，並以征服的方式搶奪資源。非洲王國被迫與歐洲進行貿易，而非洲的人力資源———奴隸亦成為了資源的一部分，大西洋的黑奴貿易亦從此開始。

踏入16世紀，繼西班牙及葡萄牙後，英國、法國、荷蘭等加入行列，爭奪海上霸權。為增強國力各國大舉種植開採，黑奴成為了當時最佳的人力資源。除有國家擴大在非洲的殖民區，僱用大量奴隸生產作業外，亦有利用「奴隸船」運送黑奴前往其他地區，協助生產。

圖繪於1826年，題為「除草」（Clearing Away the Weeds），描繪歐洲人如何利用黑奴種殖蔗糖的情景。（Getty）

圖繪於1754年，描繪着一艘奴隸船如何密密麻麻地載滿了黑奴，運往美洲。（Getty）

大西洋三角貿易

如此的方法一直持續至加勒比海、美洲的「新世界」。大量的黑奴由奴隸船運送往美洲，然後從美洲運送大量農產品、礦石前往歐洲，再由歐洲運送酒精、軍火及工業品回非洲，形成了著名的「大西洋三角貿易」。

如此的奴隸貿易逐漸成為一套系統，甚至有法律去維持系統運作。英國的「子女隨母」（Partus sequitur ventrem，奴隸的子女屬於其母親的主人）制度被帶到美洲，成為了當地的法律，蓄奴成為了當年北美殖民地的普遍習慣。

黑奴僅被視為「商品」

然而，不論是在非洲、美洲或是其他地方的奴隸都一樣，黑人僅被視為「商品」一樣的存在。在大西洋的三角貿易中，奴隸販子為賺取更多錢，把人如貨物般塞進船艙，因惡劣環境導致傳染病爆發，或因風暴延誤航行糧水不足時，奴隸販子會把患病體弱的黑奴直接拋進大海，活活淹死。

而即使他們成功上岸，黑奴被販賣後僅能作為勞動力一輩子在工作，他們的子女亦只能是奴隸，繼續受奴役或出售。

踏入19世紀廢奴主義抬頭成為主流，歐美在激烈的運動及戰爭後最終廢除奴隸制，但將近4個世紀的奴隸制使西方人對黑人的定義帶來深遠影響。奴隸制造成種族偏見持續至今，甚至可說今天西歐世界的種族主義，都是因當年的大西洋奴隸貿易時代所致。

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