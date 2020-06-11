【美國示威】反種族主義風潮持續　波士頓哥倫布雕像遭斬首

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日遭警員暴力執法後死亡，事件觸發各地掀起反種族歧視示威，多個已故名人也因此捲入風波，航海家哥倫布（Christopher Columbus）在美國各地的多個雕像受到破壞，6月10日有波士頓的哥倫布雕像遭「斬首」，在明尼蘇達州則有一群民眾把哥倫布雕像拉倒，再用腳踩雕像以示抗議。

🔻在波士頓，哥倫布雕像遭斬首🔻

美國波士頓市長沃爾什（Marty Walsh）證實，警方在6月10日早上接到舉報，發現當地市中心一座哥倫布雕像遭斬首，警方之後已找回雕像的「頭部」。

美國全國廣播公司（NBC）報道，這已不是該雕像首次受破壞，它的頭部在2006年也曾遭砍掉，至於在2015年，雕像也曾遭噴漆及寫上「Black Lives Matter」（黑人的命也是命）字句。

另一哥倫布雕像遭拉倒

另一邊廂在明尼蘇達州的聖保羅市（St. Paul），6月10日有一群民眾用繩索等工具，合力拉倒在州議會大廈前的哥倫布雕像，部分示威者之後更用腳踩雕像的頭部，以示對這位航海家的不滿。

🔻在明尼蘇達州，有民眾用腳踩倒下的哥倫布雕像🔻

+ 2

至於在之前的6月9日，也有另一座哥倫布雕像遭殃，它位於維珍尼亞州里士滿市（Richmond）的伯德公園（Byrd Park）內，部分示威者向雕像潑上紅色油漆，在基座噴上「哥倫布代表種族滅絕」的字句，示威者隨後用繩索將雕像拉倒，之後縱火並將雕像扔進湖中，有人還在岸邊留下墓碑的圖畫，並寫上「你不會有人懷念」（You will not be missed）。

🔻在維珍尼亞州，有哥倫布雕像遭丟入湖內🔻

為何哥倫布掀爭議？

哥倫布在眾多人心目中是發現美洲新大陸的航海家，但另一邊廂，在美國社會近年講求反種族主義、轉型正義的浪潮下，哥倫布也成為爭議人物，部分民眾不滿哥倫布是殖民者，認為他當年在西班牙的支持下，發現美洲新大陸，但船隊登陸時與印第安人衝突，殺害大量原住民。

這個爭議持續多年，紐約2017年時曾出現哥倫布雕像的存廢爭議。俄亥俄州辛辛那提市（Cincinnati）市議會更在2018年10月通過議案，把「哥倫布日」改名為「原住民日」。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國多處發生示威或騷亂：

+ 19 + 18 + 17

多位已故名人捲入風波

美國各地爆發反種族主義抗議後，也緊接著湧現拆除紀念殖民者和奴隸商人雕像的呼聲，不少名人雕像都遭破壞，除了哥倫布外，也包括英國已故首相邱吉爾（Winston Churchill）、17世紀英國奴隸商人科爾斯頓（Edward Colston），以及美國內戰期間南方邦聯將領羅伯特・李將軍（Robert E. Lee）。