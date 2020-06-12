羅琳「恐跨」？　憂單性空間被濫用　掀英國跨性別法改激辯

「『有月經的人。』我肯定從前有一個字是用來描述那些人。」暢銷小說《哈利波特》（Harry Potter）作者羅琳（J.K. Rowling）因為一則推文，迅速被標籤成「恐懼跨性別人士」，甚至引起「哈利」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）和「紐特」艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）批評。羅琳6月10日發布「千字文」回應，披露自己曾經歷家暴和性侵，對開放「女性專用」空間給跨性別人士感到憂慮。羅琳的表態卻未有平息爭議，反而掀起新一波對於跨性別人士權利的討論。

「恐跨」言論捱轟 「丹麥女孩」也發聲

羅琳6月7日轉載一篇評論文章，內容提到要為「有月經的人」製造新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫後更加平等的世界。她附隨的留言被解讀成認為「有月經的人」才是女性，引起不滿。有跨性別人士認為，性別不限生理性別，沒有月經的人也可以是女性。

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

曾經飾演電影《哈利波特》系列主角哈利的英國演員丹尼爾烈格夫透過非牟利組織發文批評有關言論。前傳《怪獸》系列（Fantastic Beasts）飾演主角紐特（Newt Scamander）的金像影帝艾迪烈柏尼也表明不認同羅琳的言論，認為跨性別女人也是女人。

於《哈利波特》系列飾演妙麗（Hermione Granger）的女星愛瑪屈臣（Emma Watson）未有點名回應羅琳，不過也表態支持跨性別人士。

Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren’t who they say they are. — Emma Watson (@EmmaWatson) June 10, 2020

蘇格蘭提法改 羅琳憂單性空間變罪案場所

面對爭議，羅琳選擇發文解釋。她披露自己曾經歷家暴和性侵，擔心「新跨性別激進主義」為掠奪者提供保護，侵害女性使用單性別空間的權利。她認為，政府輕率對待女性的安全，「當對任何相信或覺得自己是女性的男性打開廁所和更衣室的大門……你是對任何和所有想進去的男人打開大門」。

羅琳所指的是蘇格蘭政府提出的立法計劃。根據2004年通過的《性別鑑定法》（Gender Recognition Act），跨性別人士可以申請更改出生證明的性別。蘇格蘭最近提出的法案，建議放寬規定，不再要求申請人提交性別焦躁症的醫學確診證明。不過申請人取得性別認可證明前，必須按偏好的性別生活六個月，得到證明後，餘生也要繼續按選擇的性別生活。

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跨性別人士處弱勢 羅琳未給出答案

來自英國跨性別人士權益組織Gendered Intelligence的英格利希（Cara English）向路透社表示，跨性別人士數十年來按照與生俱來的性別使用「單性空間」，包括廁所，認為「男性對女性施暴我事件與我們無關」。支援性暴力受害者的Rape Crisis Scotland等組織採取包容跨性別人士的政策，也鮮有問題。有組織也指，跨性別人士只佔人口0.6%，外界對於跨性別人士如廁地方的執著根本不成比例。

2010年，英國通過《平等法》（Equality Act），保護跨性別人士使用「單性空間」免遭歧視。但明顯不代表問題迎刃而解。利茲大學（University of Leeds）社會學研究員皮爾斯（Ruth Pearce）表示，有跨性別人士面對的嚴重敵意，有時全日也不敢到廁所如廁。也有女同性戀者因為被誤認是男性，於公廁受到不友善對待。

雖然有人力撐羅琳保護「女性專用」空間，羅琳也認同跨性別人士弱勢的處境，不過卻未有為跨性別人士使用廁所、更衣室或強姦危機處理中心給出答案。英格利希認為，跨性別人士和所有性小眾人士面對的性暴力不比普通人少，需要繼續獲取危機處理中心服務，如果只是為了避免非跨性別男性不合適使用服務而剝奪跨性別人士使用服務的權利，則是方向錯誤和倒退的一步。