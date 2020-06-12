泰國人氣海鮮餐廳Laemgate餐券詐騙案　2被告罪成判囚1,446年

泰國的刑事法庭10日認定，在海外也有知名度的Laemgate海鮮餐廳2位共同所有人詐欺公眾等罪成立，分別被宣告判處1446年有期徒刑，全案一個月內仍可上訴。

BBC與《曼谷郵報》報道，Laemgate海鮮餐廳2019年在臉書、Line和官網打出網路限定促銷，像880泰銖就可讓10人享用大餐，只要2020泰銖就可讓20人入席，以及30人只要3000泰銖等超便宜的海鮮自助餐餐券。最後，多達2萬人購買價值5千萬泰銖的餐券與電子餐券。

人氣Laemgate海鮮餐廳已關門歇業（點圖放大瀏覽）：

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一開始，消費者還能持餐券享用美食，但預約名單卻愈列愈長，需等上好幾個月才能用餐。整個活動於2019年3月宣布取消，理由是庫存海鮮跟不上客人消耗的速度，隨後更關門歇業。

儘管Laemgate海鮮餐廳願意退錢，仍有375人就此向消保警察報案，檢舉公司和2位共同所有人詐欺。這2人隨後被捕、遭控利用錯誤訊息詐欺公眾，10日被裁定723項指控成立，分別宣告判處1446年有期徒刑。

在泰國，由於檢舉者極多，被判詐欺罪成立的當事人遭宣告判處超長刑期並非罕見。在本案中，2人都認罪，法官決定刑期減為723年。但依泰國法律規定，他們最多僅需實際坐牢20年。法庭同時裁定，Laemgate Infinite Co（編按：首被告）罰款180萬泰銖，公司與2位共同所有人應承擔退款250萬泰銖給受損的消費者。

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