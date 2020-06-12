加拿大機師花2小時飛行「繪畫」超複雜圖案　撐美國黑人平權運動

美國警察壓頸致死案（弗洛伊德George Floyd事件）掀起全球一波反種族主義示威浪潮，歐美國家民眾舉着牌子走上街頭，譴責出現在各國的種族主義。加拿大一名飛行員迪米崔（Demitri Neonakis）選擇用一項特別的方式表達自己的聲音。

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美國有線新聞網絡（CNN）報道，4日迪米崔在加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）上空，以時速150英里的速度飛行。從地面上看完全無法理解迪米崔的行為，但透過衛星雷達，就會發現迪米崔的飛行軌跡形成一個「高舉的拳頭」的圖樣。

迪米崔表示，選擇用拳頭的圖案是要表達自己「反對種族主義」的想法，「我們都必須發聲終結它，種族主義是沒有國界的」。他補充，這麼做只是表達他對此事的感受，並不具任何政治意涵在內。

這顆「高舉的拳頭」共花上2小時25分鐘才完成，而這不是迪米崔第一次透過飛行畫圖來表達自己的看法，今年4月發生在新斯科舍省重大槍擊案，迪米崔也同樣這樣的方式表達聲音。

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