西雅圖嘉年華抗爭　建無警地帶「自治區」變身小社區

示威不是只有催淚彈橫飛的場面。美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）死亡掀起全國示威，西雅圖（Seattle）經過兩周激烈衝突後，警方退場，昔日戰場被示威者佔領，國會山化身「自治區」，實驗沒有警察的社區。

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西雅圖的示威曾演變成為衝突。示威者向警方投擲汽油彈等物品，並放火燒車。警方用催淚彈和閃光彈還擊。市長後來下令移走東區（East Precinct）附近的路障，封閉警局大樓。示威者隨後佔領國會山莊周圍約六個街區。

示威者將這一帶命名為「國會山自治區」（Capitol Hill Autonomous Zone，簡稱CHAZ）。數以百計的人於區內示威，聽其他人發言和出席活動。當地傳媒形容自治區氣氛如同嘉年華，有讀詩、音樂和電影晚會，也有小花園、醫療站和吸煙區，甚至有「無警合作社」（No Cop Co-op）提供免費碳酸水、小食、太陽油和搓手液，附近有咖啡店亦派發免費咖啡，支持示威者。他們指，運動沒有「大台」，不過亦有武裝示威者於檢查站要求內進人士出示身分證。

自治區內，有不少字句標明這是屬於人民的空間。有告示寫道：「你現正進入自由國會山。」區內大街亦寫有「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的大字。佔領期間，示威者提出各種訴求，當中主要有三項：削減警費、投資社區醫療和服務以及撤銷起訴示威者。

示威者形容自治區是和平和安全的地方。28歲的Dae Shik Kim Jr是其中一名組織者。他認為，國會山自治區讓民眾窺探到他們可以擁有的現實，反映過度控制根本沒有必要。作家斯科特（Shaun Scott）則指，自治區和佔領運動有相似的地方，不過今日西雅圖的運動清楚列出三項訴求，市政府有能力於短時間內回應。