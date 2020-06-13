非洲烏干達拘捕4人　涉殺害罕有山地大猩猩

非洲烏干達野生動物管理局（Uganda Wildlife Authority，UWA）6月12日拘捕4人，指他們涉嫌殺害一隻極受遊客歡迎的25歲雄性銀背山地大猩猩。

UWA指，25歲的大猩猩「朋友」（Rafiki）在6月1日於布恩迪難以穿越的國家公園（Bwindi Impenetrable National Park）失蹤，翌日發現其遺體。當局的解剖報告指出，「朋友」遭尖銳物體刺穿腹部，並傷及內臟。

UWA其後在國家公園附近的一條村莊追蹤一名男疑犯，在對方身上搜獲打獵工具。該名男子承認事發時與三名同伴在公園內捕獵小型動物，但遭到「朋友」襲擊，於是在自衛時殺死對方。英國廣播公司（BBC）報道，該四名人士被起訴違反保護野生動物罪，一旦罪名成立，他們面臨終生監禁或罰款540萬美元。

We have arrested four people over the death of Rafiki, the Silverback of Nkuringo Gorilla group in Bwindi Impenetrable National Park. They will be prosecuted in the courts of law. See statement below Posted by Uganda Wildlife Authority on Friday, 12 June 2020

「朋友」是一個被稱為「波狀丘陵地」（Nkuringo）的猩猩群體領袖，該群體共有17隻猩猩。據估計全球共有1000多隻銀背山地大猩猩，其中大約400隻在布恩迪難以穿越的國家公園內棲息。

該公園位於烏干達連接剛果民主共和國（DR Congo）邊境附近地區，佔地320平方公里，並在1994年獲聯合國教科文組織（UNESCO）列入世界文化遺產。公園內主要是熱帶森林，是多種靈長目、羚羊、大象等野生動物的棲息地，每年吸引大批遊客到訪，其中銀背山地大猩猩最受歡迎。

UWA指出，「朋友」一族早已習慣與人類接觸，但牠的死或導致野生同類成為新領袖，從而可能遠離遊客，最終打擊旅遊業。