Starbucks禁員工穿反歧視黑人T恤捱轟　急推自家設計BLM服飾撲火

星巴克（Starbucks）日前禁止員工穿戴「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，BLM）活動相關服飾配件遭到民眾砲轟和抵制。星巴克於6月12日急忙滅火，不但允許員工穿戴相關服飾，甚至欲設計並發放25萬件BLM活動服飾給予員工支持活動。

星巴克一度成為暴徒破壞目標（點圖放大瀏覽）：

+ 10 + 9 + 8

英國《衛報》報道，星巴克上周告知員工，禁止穿戴支持BLM活動的服飾配件，因其違背公司服裝政策。

BuzzFeed新聞本周稍早取得的星巴克備忘錄指出，「員工不得佩戴提倡政治、宗教或個人議題的鈕扣或別針」。備忘錄指出，星巴克多元與包容副總經理Nzinga Shaw在內部影片中提及，強調BLM活動服飾為何違反公司政策。Nzinga Shaw解釋，有些鼓動者誤解BLM運動的基本原則，並在某些情況下，有意圖的重新利用它來擴大分歧。

此舉遭到大批員工反對，並引發民眾抵制星巴克活動。

星巴克為了平息民眾怒火，於12日推文表示，將會設計和發放25萬件BLM活動相關T恤，「我們看見、聽見你。黑人的命也是命，這是一個事實且永遠不會改變」。

【相關圖輯】美國示威暴徒趁火打劫 華人隨時遇襲拿槍自保：希望太陽不要下山（點圖放大瀏覽）：

+ 12 + 11 + 10

【相關圖輯】美國示威｜加拿大機師花逾2小時以飛行軌跡畫超複雜圖案 撐黑人平權運動（點圖放大瀏覽）：

+ 8 + 7 + 6

延伸閱讀：

抗爭事件擴大 川普：我們可以出手整頓西雅圖

川普：警察鎖喉一般可禁止 危險中或有必要

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】