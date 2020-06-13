羅琳言論惹哈利波特粉絲割席　拒絕課金罷買新書

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暢銷小說《哈利波特》（Harry Potter）系列作者羅琳（J. K. Rowling）因為「月經論」被指是恐懼跨性別人士，不但引起曾合作的演員「割席」，醉心魔法世界的愛好者也感到失望。粉絲不滿羅琳的言論，卻同時想保留伴隨他們成長的美好回憶，創造「沒有羅琳」的魔法世界。

▼《哈利波特》系列的演員紛紛表示不認同羅琳的言論：

《哈利波特》系列23年前首次出版，陪伴不少人成長。粉絲製作廣播節目，在身體紋上魔法世界霍格華茲的校徽或者死神的聖物的圖案，參加LeakyCon等波特峰會，甚至有人以此為職業。

羅琳的言論卻使到很多粉絲心碎，有人決心「出走」魔法世界不再回頭，也有人想割席之餘繼續擁抱羅琳創造的魔法世界。為粉絲網站MuggleNet擔任義工的少年讀物作家Renae McBrian表示，羅琳創造了哈利波特，為粉絲帶來魔法世界，不過創造粉絲群體的是他們自己。

其他粉絲開始想辦法繼續探索魔法世界，但避免向羅琳「課金」。廣播節目The Gayly Prophet Podcast鼓勵粉絲不要購買羅琳的新書，不要買官方商品，不要入場觀賞舞台劇或電影，不要租電影來看，也不要去主題樂園。

對於這場風波，跨性別粉絲特別感到難過。波特（Rori Porter）是跨性別女性，即出生時是男性但社會性別是女性。約20年前，10歲的她開始聽《哈利波特》的有聲書幫助入睡。不過當12月時，羅琳因為評論法院裁決掀起跨性別爭議，波特就再沒有聽有聲書，至今也沒有再聽過。雖然她覺得可能有朝一天會再重回小說的懷抱，不過決定連一分錢也不會給羅琳。

《哈利波特》的魔法世界並非首次捲進多元化的爭議。羅琳雖然確認阿不思鄧不利多（Albus Dumbledore）是同性戀，並支持由黑人出演妙麗格蘭傑（Hermione Granger），不過外界認為，同性戀元素只是吸引性小眾粉絲的支持，魔法世界起初也是白人的魔法世界。例如本身被認為是同性戀的小仙女東施（Nymphadora Tonks）和雷木思路平（Remus Lupin）突然成為一對，以及亞裔角色張秋（Cho Chang）人物設定草率乏味。

印度《印刷》網站（The Print）刊出米斯拉（Shubhangi Misra）的評論文章指，《哈利波特》強調在魔法世界對抗偏見和歧視，卻缺乏多元化，實在令人沮喪。不過她認為，羅琳的言論不會導致她對《哈利波特》的熱愛減退，因為「波特世界」有一部份是由粉絲所創造。

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