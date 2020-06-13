羅琳言論惹哈利波特粉絲割席　拒絕課金罷買新書

暢銷小說《哈利波特》（Harry Potter）系列作者羅琳（J. K. Rowling）因為「月經論」被指是恐懼跨性別人士，不但引起曾合作的演員「割席」，醉心魔法世界的愛好者也感到失望。粉絲不滿羅琳的言論，卻同時想保留伴隨他們成長的美好回憶，創造「沒有羅琳」的魔法世界。

▼《哈利波特》系列的演員紛紛表示不認同羅琳的言論：

《哈利波特》系列23年前首次出版，陪伴不少人成長。粉絲製作廣播節目，在身體紋上魔法世界霍格華茲的校徽或者死神的聖物的圖案，參加LeakyCon等波特峰會，甚至有人以此為職業。

羅琳的言論卻使到很多粉絲心碎，有人決心「出走」魔法世界不再回頭，也有人想割席之餘繼續擁抱羅琳創造的魔法世界。為粉絲網站MuggleNet擔任義工的少年讀物作家Renae McBrian表示，羅琳創造了哈利波特，為粉絲帶來魔法世界，不過創造粉絲群體的是他們自己。

其他粉絲開始想辦法繼續探索魔法世界，但避免向羅琳「課金」。廣播節目The Gayly Prophet Podcast鼓勵粉絲不要購買羅琳的新書，不要買官方商品，不要入場觀賞舞台劇或電影，不要租電影來看，也不要去主題樂園。

STOP GIVING HER MONEY: don't buy new books, don't buy official merch, don't see the play, don't rent or buy the movies, don't see the movies in theaters, don't go to the theme park.



We give zero dollars to transphobes. — The Gayly Prophet Podcast (@thegaylyprophet) December 28, 2019

對於這場風波，跨性別粉絲特別感到難過。波特（Rori Porter）是跨性別女性，即出生時是男性但社會性別是女性。約20年前，10歲的她開始聽《哈利波特》的有聲書幫助入睡。不過當12月時，羅琳因為評論法院裁決掀起跨性別爭議，波特就再沒有聽有聲書，至今也沒有再聽過。雖然她覺得可能有朝一天會再重回小說的懷抱，不過決定連一分錢也不會給羅琳。

《哈利波特》的魔法世界並非首次捲進多元化的爭議。羅琳雖然確認阿不思鄧不利多（Albus Dumbledore）是同性戀，並支持由黑人出演妙麗格蘭傑（Hermione Granger），不過外界認為，同性戀元素只是吸引性小眾粉絲的支持，魔法世界起初也是白人的魔法世界。例如本身被認為是同性戀的小仙女東施（Nymphadora Tonks）和雷木思路平（Remus Lupin）突然成為一對，以及亞裔角色張秋（Cho Chang）人物設定草率乏味。

印度《印刷》網站（The Print）刊出米斯拉（Shubhangi Misra）的評論文章指，《哈利波特》強調在魔法世界對抗偏見和歧視，卻缺乏多元化，實在令人沮喪。不過她認為，羅琳的言論不會導致她對《哈利波特》的熱愛減退，因為「波特世界」有一部份是由粉絲所創造。