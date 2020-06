《哈利波特》眾星齊罵羅琳　「妙麗」和「金妮」被批忘恩負義

《哈利波特》(Harry Potter)原著作者JK羅琳對於跨性別者的明確態度近來引發高度爭議,她雖然稱自己也愛跨性別者、若是他們受到打壓和虧待,也會替他們聲援,卻很支持跨性別者與天生有自然性徵者不是同一類人,在社群網站上持續力挺被貼上「對跨性別者恐懼」標籤遭到開除的婦女,眼看外界也將她打成「排除跨性別者的激進女性主義者」,認為自己遭到網路欺凌,寫了3600多字的長文,解釋自身的想法與心境,強調對於跨性別者絕非只存在偏見而無研究和了解就下斷言,更首度自曝曾經遭到家暴、性侵而生存下來,並且表示父親本來期望她是個男孩,也許在晚個30年出生,她有可能會去變性。

羅琳堅持不改變自身想法,主演《哈利波特》和《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)演員紛紛表態,站在她的對立面,力挺跨性別者可以自己做自己,不需要為外界的眼光和看法定義自己的性別。

JK羅琳引發爭議的一連串貼文原文及更多相關圖片(點圖放大瀏覽):

+ 15 + 14 + 13

扮演哈利的丹尼爾烈格夫(Daniel Radcliffe)公開表示「跨性別女性就是女人」,贏得支持者叫好,羅琳的反應繼續招來批評,但分別扮演妙麗與金妮的愛瑪屈臣(Emma Watson)、邦妮萊特(Bonnie Wright)都各自表示對跨性別族群的支持,她們的留言回應卻在羅琳發表的長文之後才公布,引來羅琳粉絲的痛擊,批評她們竟然對自己事業上的貴人如此不留情面,簡直忘恩負義。

英國《每日郵報》報道,愛瑪屈臣寫道:「跨性別者應該自己可以定義自己,無需由旁人來決定,我和世上許多其他人一樣看見你們,尊重且愛着你們。」網友怒罵:「沒看過有那麼刻薄、忘恩負義的人!她才說她被性侵,這就是你的回應?你的『女性主義』根本歪七扭八,簡直是個笑話。」邦妮萊特在Twitter上表示若對跨性別族群來說,《哈利波特》是愛和歸屬感的來源,這份愛會持續永久,且他們不需被質疑或批判,強調自己看見他們也愛他們。結果網友嘲諷反問:「你應該沒看到JK羅琳的長文吧?」另有人挑明了罵:「如果沒有她,你根本連個屁也不是,你真可恥。」

當今社會主流思潮對於任何歧視都會口誅筆伐,眾演員們如此表態不會讓人太意外,可是JK羅琳仍有死忠支持者,認為《哈利波特》群星靠她才有今天,竟然一個接一個打她臉,實在太讓人心寒,令人不齒。

【相關圖輯】《哈利波特》榮恩低調零負評早成億萬富豪 志願賣雪糕過簡單生活(點圖放大瀏覽):

+ 12 + 11 + 10

【相關圖輯】《哈利波特》4主角9年後團聚 露娜金妮變成熟美女(點圖放大瀏覽):

+ 16 + 15 + 14

延伸閱讀:

受疫情影響 「天能」「神力女超人2」再延期

湯姆漢克斯「怒海戰艦」APPLE TV+ 7月10日全球推出!

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】